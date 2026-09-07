Униформите на Космическите сили на Тръмп напомнят за нацистите от филмите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи това новите униформи за Космическите сили на САЩ. Те са моделирани по костюми от научнофантастичен филм от 90-те години на миналия век, които според режисьора са вдъхновени от нацистки образи.

Американският президент сподели дизайна в неделя в графика, в която се посочва, че е "вдъхновен от дисциплината и функционалността на униформата на "Звездния войник". Модернизиран за пазителите на космическата област".

Филмът от 1997 г. "Звездни войници", режисиран от Пол Верховен, се развива в свят от 23-ти век. В него човечеството е въвлечено в междузвездна война срещу извънземен вид, подобен на буболечки.

Филмът на Верховен използва изрични нацистки образи, като режисьорът отпределя лентата "иронично" изображение на "фашистка утопия", пишат от The Times.

"Реших да направя филм за фашисти, които не осъзнават своя фашизъм", каза Верховен пред The ​​Guardian през 2018 г. "Никой не го видя по това време. Не знам дали актьорите са го осъзнали - никога не сме го обсъждали. Мислех, че Нийл Патрик Харис, пристигайки на снимачната площадка в униформа, наподобяваща тази на SS, вероятно го изясни."

Харис - който започва кариерата си с главната роля на дете-чудо лекар в "Дуги Хаузър, доктор по медицина" - е бил известен на снимачната площадка като "Дуги Химлер" заради това колко подобен е костюмът му на офицер от SS.

Потребителите в социалните мрежи също посочиха прилика между визията на Тръмп и други злодеи от научната фантастика - включително имперските офицери от поредицата "Междузвездни войни".

Тръмп нареди на Пентагона да създаде сили, посветени на войната в космоса, още по време на първия си мандат. Космическите сили не отговориха на исканията за коментар дали ще приемат новата униформа.

Новите униформи бяха сред множество съобщения, публикувани от президента. В една от тях, публикувана в понеделник, Тръмп е показан как строи стена и възстановява производството в САЩ, използвайки пръстен със суперсили, стилизирани от комиксите "Зеленият фенер". Публикацията беше придружена от клетвата на Зеления фенер:

"В най-яркия ден, в най-черната нощ, никое зло няма да избяга от погледа ми. Нека онези, които се покланят на злото, се пазят от моята сила... светлината на Зеления фенер!"

Тръмп публикува и изображение на карта на Иран, на която страната е изкривена във формата на собствената му глава, и карта на щата Ню Мексико, на която думата "Мексико" е зачеркната и заменена с "Америка".