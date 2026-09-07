Антон Хекимян с критики за бюджета на София

Бюджетът е рекорден като себестойност, но искам да видя как ще се изхарчат тези пари. Това заяви председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян в ефира на Радио ФОКУС.

Той разкритикува начина, по който е представен проектът за бюджет на София, както и липсата на достатъчно отчетност за изразходваните средства.

"В средата на лятото, в разгара на най-отпускарския месец, ние правим публично обсъждане на бюджета. Смятам, че това е несериозно отношение към софиянци преди всичко“, посочи Хекимян.

Според него в бюджета са заложени средства за метрото, градския транспорт, булеварди, детски градини и училища, но липсват съществено нови политики за развитието на столицата.

"Не може да не отчетем, че в този бюджет са заложени метрото, транспортът, булеварди, включително детски градини, училища, тротоари. Това трябва да се прави. Аз обаче не видях нищо коренно различно като политики“, каза той.

Хекимян обърна внимание и на липсата на информация за изпълнението на досегашния бюджет.

"Никаква отчетност за харченето на нашите пари. Буквално ние почти не разбрахме кои обекти са преходни, кои са нови и до къде са стигнали“, заяви общинският съветник.

Той посочи, че ГЕРБ-СДС ще разгледа детайлно параметрите на бюджета и ще направи необходимите предложения.

"Ние ще предложим нашите корекции, ако такива са необходими. Ще контролираме процесите, които се залагат в този бюджет, включително и изразходването на парите, които би трябвало да се вземат като заем“, заяви Хекимян.

По темата за бъдещата подкрепа за бюджета той обясни, че предстои обсъждане в групата на ГЕРБ-СДС.

"Работата за София не трябва да спира. Това, че има хора, които не могат да се справят, не означава, че ние трябва да сме в ролята на това да страдат гражданите, да страда градът“, каза Антон Хекимян.