"Китайският Нострадамус" предрича хаос в САЩ и дълга война с Иран

Китайско-канадски преподавател и политически коментатор, получил прозвището "китайският Нострадамус", прогнозира поредица от тежки събития през 2027 г. - от разрастване на войната в Иран и икономическа криза до масови вълнения в САЩ, които според него могат да придобият характеристиките на гражданска война.

Дзян Сюецин придоби популярност със свои геополитически прогнози, като негови поддръжници посочват, че е предвидил победата на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г., както и въвличането на САЩ и Израел във военен конфликт с Иран по време на втория му мандат.

Сега той очертава далеч по-мрачен сценарий за следващите години.

"Всички съставки за гражданска война вече би трябвало да са налице. Национално недоволство, протести и бунтове. Световната икономика би трябвало да се е сринала до 2027 г.", заявява Дзян в подкаста на Джак Нийл.

Война в Иран и американска сухопътна операция

Според Дзян конфликтът с Иран ще продължи да ескалира и в крайна сметка може да доведе до сухопътна операция на американските сили.

Той смята, че подобно развитие би въвлякло САЩ в продължителен конфликт в Близкия изток, който може да продължи години или дори десетилетия.

"Ще видите сухопътно нахлуване в Иран, в който случай Америка ще остане там четири години, мисля, че е оптимистично. Вероятно десет, 20 години", прогнозира той.

Според сценария му необходимостта от повече военнослужещи впоследствие може да доведе и до възстановяване на задължителната военна служба в САЩ, включително за мъже на 18-годишна възраст.

Икономически срив заради Ормузкия проток

Друга част от прогнозата му е свързана със световната икономика и стратегическия Ормузки проток.

Според Дзян продължително или ново блокиране на ключовия морски маршрут може да предизвика сериозни сътресения заради значението му за транспортирането на енергийни ресурси.

Ръстът на цените на горивата и торовете би могъл да се пренесе и върху храните и други основни стоки.

Той смята, че ново сериозно прекъсване на трафика през Ормузкия проток през 2027 г. може да се превърне в един от факторите за глобална икономическа криза.

"Ако Америка загуби тази война, това означава колапс на американската икономика", твърди Дзян.

Какво има предвид под "гражданска война"?

Прогнозирайки възможна гражданска война в САЩ, Дзян не говори непременно за две организирани армии, които водят традиционни бойни действия една срещу друга.

Според неговия сценарий страната може да бъде обхваната от масови протести, безредици, локални сблъсъци и бунтове.

Той свързва подобно развитие и с евентуално засилване на присъствието на Имиграционната и митническа служба (ICE) и Националната гвардия в големите американски градове.

"До 2027 г. би трябвало вече да имате рамката за национална военна служба. ICE ще бъде много по-мощна, отколкото хората си представят. Те искат да разположат Националната гвардия във всички големи градове в Америка, защото се готвят за икономически колапс", твърди той.

Как Дзян прави прогнозите си?

Въпреки прозвището "китайският Нострадамус", Дзян не представя прогнозите си като ясновидство.

По думите му той използва политически и исторически анализ, като разглежда държавите и техните лидери като играчи на покер. Първо се опитва да определи как всеки от тях разбира "победата", а след това прогнозира какви действия би предприел, за да я постигне.

Той сравнява съвременните събития и с исторически ситуации с подобна динамика. Ако например голяма сила в миналото е попаднала в капана на продължителна война, използва този модел като предупреждение за възможно бъдещо развитие, а не като доказателство, че историята непременно ще се повтори.

Друг елемент от метода му е да следи убежденията на влиятелни политически, обществени и религиозни групи и да анализира как тези убеждения могат да определят действията им.

Прогноза за още по-голямо разделение до 2030 г.

Дзян твърди още, че до 2030 г. политическото противопоставяне може да се задълбочи не само в САЩ, но и в Европа.

Според него основната линия на конфликта ще бъде между сили, които той определя като "глобалисти" и "националисти".

Прогнозите му обаче представляват личен геополитически анализ и сценарии за възможно развитие, а не установени факти или сигурни предвиждания за събитията през 2027 г. и след това.