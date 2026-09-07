Божидар Божанов е готов да се откаже от имунитета си

Моят интерес е това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда. Това написа съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов, който коментира ситуацията около наказателното производство срещу него.

По думите му съдът е констатирал през миналата седмица, че делото трябва да бъде спряно заради депутатския му имунитет, придобит след изборите през април.

"Никога не съм се крил зад имунитета, но процедурата изисква главният прокурор да изпрати искане до парламента за разрешаване на продължаването на наказателното дело", посочва Божанов.

Той заявява, че няма намерение да използва имунитета си като пречка пред разследването и ще се откаже от него веднага след постъпването на искането в Народното събрание.

"Веднага щом постъпи искането, ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент", заявява Божанов.

Той призова изпълняващия функциите главен прокурор да предприеме необходимите действия без забавяне.

"Ако прокуратурата все още поддържа тази нелепа обвинителна теза, да не бави искането на имунитета ми, за да бъде възобновено съдебното производство максимално скоро“, посочва Божанов.