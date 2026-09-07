Шофьорът, хванат с дрога за 15 млн. евро, твърди, че не знаел какво превозва

Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора на камиона, хванат с огромното количество дрога за 15 млн. евро в петък на изхода на Бургас за Созопол. Магистратите му определиха най-тежката мярка "задържане под стража".

Димитър Христов, който е регистриран в София, заявил пред адвоката си, че не е знаел какво превозва, Мислел, че кара стари палети, за което бил нает от частна фирма да ги достави в Поморие. Защитата на Христо поиска да му бъде наложена по-леката мярка домашен арест. От прокуратурата поисказа задържане под стража с обяснението, че има опасност той да се укрие. Според информация от държавното обвинение през последните години Христов многократно е напускал страната с различни автомобили.

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В камиона, който управлявал, в петък бяха открити 110 кг. кокаин и 230 кг. марихуана. Прокуратурата и Гранична полиция определиха акцията като "удар на десетилетието".