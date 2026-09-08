Важен ден: ще издигне ли ГЕРБ кандидат за президент?

Днес е важен ден за президентския вот, ГЕРБ трябва да вземе окончателно решение дали ще участва в изборите за държавен глава със собствен партиен кандидат.

Въпреки че в редиците на партията тече сериозно обсъждане и дори се спрягат конкретни имена, лидерът на формацията Бойко Борисов вече декларира, че лично той е против издигането на собствена кандидатура.

Решението бе отложено до 8 септември, като Борисов остави на актива на ГЕРБ сам да прецени кой е най-правилният политически ход.

Докато част от структурите и членовете в партията водят спорове и настояват формацията да има своя знакова фигура за вота, лидерът изразява категорично несъгласие с този подход. Очаква се днес да стане ясно дали партията ще се вслуша в аргументите на своя председател, или ще заложи на изцяло партиен кандидат за изборите.

Още в събота лидерът на партията обясни, че във "вътрешните чатове на партията се водят разгорещени дебати дали да има или да няма кандидат на ГЕРБ". По време на изказването си във Велико Търново Борисов беше категоричен, че ерата на тяснопартийните номинации е приключила.

"Нашите политически опоненти не издигат свои кандидати. Времето, в което партийните лидери се избираха за кандидати, изтече".



Борисов аргументира тази тенденция с високия градус на конфронтация в родната политика.

"В битките помежду си направиха партиите мръсна дума. Затова всички сега се крият зад инициативни комитети, ако могат през тях да съберат подкрепа", коментира Борисов.

В съботното си изявление лидерът на ГЕРБ подчерта, че партията няма да дава непоискана подкрепа на други кандидати в надпреварата.