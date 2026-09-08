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Канада въведе ответни мита върху вноса от САЩ

Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава

08.09.2026 | 09:01 ч. 0
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Канада потвърди, че от 00:01 ч. във вторник (07:01 ч. българско време) въвежда ответни мита върху вноса от САЩ в условията на ексалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА.

Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките в отговор на запитване на агенцията. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август.

Митнически ставки от до 50 процента ще се прилагат върху внос от САЩ на стойност от 27,6 млрд. канадски долара (20 млрд. щатски долара), включително стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника.

Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава.

През август САЩ наложиха мита от до 50 процента на канадски стоки на стойност около 20 млрд. щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино.

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Днес американският президент Доналд Тръмп взе на прицел канадският авиационен производител „Бомбардие“, като заяви, че самолетите му няма да могат да бъдат продавани в САЩ, освен ако не ги произвежда там.

„КРАЙ НА ПРОДАЖБИТЕ НА „БОМБАРДИЕ“ В САЩ! Техните продукти не са достатъчно добри“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“, цитиран от Ройтерс.

„Ако те искат нашия Пазар, те трябва да строят тук и да спрат да третират Америка като „касичка“, добави американският президент.
(БТА)

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