Кинодейци: Какво ще стане, ако след 17 ноември 2026 г. киноцентърът бъде разрушен?

След месец и половина киноцентърът в Бояна става изцяло частна собственост. Проблемът е, че неговото предназначение не е гарантирано, че ще продължи да обслужва киноиндустрията. Изискваме да се направи независима проверка на договора, която да установи дали задълженията по договора са изпълнени.

Това стана ясно по време на съвместна пресконференция на Сдружение "Алианс на независимите продуценти" и Сдружение "Независим културен сектор" на тема "Киноцентърът не е терен - защо България не може да си позволи да загуби единствения си киноцентър?".

На пресконференцията бяха представени конкретни факти и аргументи относно рисковете пред бъдещето на киноцентъра и последиците от евентуалната загуба на тази инфраструктура за българската филмова индустрия, културата, професионалната общност и следващите поколения кинодейци.

Любомира Костова от Сдружение "Независим културен сектор" отбеляза, че опганизацията обединява всички изкуства и независимите артисти. Тя обясни, че след месец и половина киноцентърът в Бояна става изцяло частна собственост. По думите й проблемът е, че неговото предназначение не е гарантирано - а именно, че ще продължи да обслужва киноиндустрията.

"Това е огромен проблем за България", каза Костова и съобщи, че изискват да се направи независима проверка на договора, която да установи дали задълженията по него са изпълнени.

Габриел Георгиев, председател на Сдружение "Алианс на независимите продуценти", заяви, че се надява да бъдат чути от управляващите и държавната администрация.

"Казусът с изтичането на ограничението по договора е жизниноважно за цялата индустрия", категоричен е той.

Георгиев отбеляза, че през 2006 г киноцентърът е бил най-голямото предприятие, което произвежда кино на Балканския полуостров - това, обаче, отдавна не е така.

Той подчерта, че ресорното министерство подхожда съвсем пренебрежително, включително неглижиране от страна на министър Милошев.

"Няма как да правиш кино без да имаш възможност да го правиш", каза още Георгиев.

Изпълнителният директор на "Аудиовидео Орфей" Павел Павлов изтъкна, че още преди 3 години не е получил подкрепа от Министерство на културата в няколко правителства.

Габриел Георгиев поиска Милошев да заяви ясно чий интерес защитава министърът на културата в този конкретен казус, както и да се намери ясен отговор на въпроса какво ще се случи и какви са законовите механизми да се запази киноцентърът като индустрия, също и да се отговори дали са изпълнени надлежно всички условия по договора за приватизация.

"Има много примери в региона на добре развиващи се индустрии. Унгария - казвал съм го много пъти - но Унгария е един много добър пример за това как преходът от държавна собственост е регулиран до такава степен, че студиото в Унгария и към днешна дата - едно от големите им студиа всъщност, е държавна собственост. Унгария като приход в аудиовизуалния сектор е абсолютният лидер", обясни Георигев.

Той даде за пример и държави като Полша, Румъния, Гърция, които също имат добре развита инфраструктура, финансови стимули, които са управленски решения.

"Въпреки това, България има инфраструктура, има механизъм за финансов стимул, имаме работещ, приемливо работеща изпълнителна агенция "Национален филмов център" и имаме заявка от всички, че искаме да се развиваме или да развиваме този сектор добре. Въпреки това, ние сме на последно място", каза още Георгиев.

Той апелира Министерски съвет да направи един пълен одит на условията по договора. "Да се направи една оценка изобщо на договора по приватизация", уточни още Георгиев.

"Какво би се случило, ако загубим едно от съществените неща, които ще ни дадат възможност да се развиваме в бъдеще като икономически и културен сектор - говоря за киното? Ако махнем инфраструктурата, остава единствено субсидията от държавния бюджет и човешкият ресурс. Няма друго", каза той. "Какво би било посланието след 17 ноември 2026 година, когато киноцентърът - хипотетично, да допуснем, че е хипотеза - бъде разрушен? Това е посланието, че България е приключила с националното си кино."