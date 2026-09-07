В кадър: Филмови дейци излязоха на протест за бъдещето на Киноцентър "Бояна"

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Протест на български филмови дейци и независими артисти се проведе пред Киноцентър "Бояна" заради опасения какво ще се случи с филмовата дейност след изтичането през ноември на 20-годишния срок по приватизационния договор.

В демонстрацията участваха български продуценти и част от настоящите служители на Киноцентъра. Според председателя на сдружение "Алианс на независимите продуценти" Габриел Георгиев основните въпроси са какво ще се случи след 17 ноември и дали всички условия по приватизационния договор са били изпълнени.

"Днес сме тук, за да поставим два въпроса пред управляващите: първо, какво ще се случи с Киноцентъра след изтичането на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември тази година, и второ: изпълнени ли са всички условия по договора надлежно, така че този имот да бъде придобит след изтичането на въпросния срок?", каза Георгиев.

Искат конкретни документи и отговори от държавата

Организаторите отправиха покана към министъра на културата Евтим Милошев и представители на ведомството да участват в пресконференция на 8 септември в Националния пресклуб на БТА в София.

Целта е да бъде обсъдено бъдещето на Киноцентър "Бояна", ролята му за българското кино и аудиовизуалната индустрия и необходимостта от гаранции, че той ще продължи да функционира като действащ киноцентър.

Изпълнителният директор на "Аудиовидео Орфей" Павел Павлов заяви, че държавата трябва ясно да каже дали всички условия по договора са били изпълнени.

"От опита ми досега като изпълнителен директор моля за едно единствено: държавата да влезе в своите функции и да ни каже дали всичко е спазено", каза той.

По думите му не са достатъчни публични позиции и публикации в социалните мрежи, а трябва да има официални документи, които показват изпълнението на всяка клауза от договора.

Активистът Весела Кондакова също заяви, че протестиращите настояват за конкретика и доказателства и определят действията си като защита на обществения интерес.

Милошев: Не смятам, че филмовата дейност ще спре

Министърът на културата Евтим Милошев заяви по-рано, че не смята, че след изтичането на 20-годишния срок в Киноцентър "Бояна" ще спре да се прави кино.

По думите му в публичния дебат има спекулации и търговски интереси. Той посочи и че собствениците на Киноцентъра публично са заявили, че нямат намерение да го продават или да променят предназначението му, а искат да продължат развитието му.

Nu Boyana: Киноцентърът не се продава

От Nu Boyana Film Studios също излязоха с позиция, че Киноцентър "Бояна" не се продава.

"Продължаваме да снимаме. Продължаваме да инвестираме. И възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино", посочват от компанията.

От дружеството твърдят, че през годините са получавали множество предложения за придобиване на Киноцентъра и негови активи, но не са ги приемали, защото не планират продажба или разпродажба.

Според ръководството целта е "Бояна" да продължи да работи и да се развива като едно от водещите филмови студиа в Югоизточна Европа.

От Nu Boyana отправят и обвинение към лице, за което твърдят, че преди е представлявало интересите на потенциални инвеститори, желаещи да придобият Киноцентъра, а след отказ от страна на собствениците е започнало публична кампания срещу дружеството.

Агенцията за публичните предприятия: Условията са изпълнени

От Nu Boyana припомнят и позиция на Агенцията за публичните предприятия и контрол, според която условията по приватизационния договор са изпълнени.

Въпреки това протестиращите настояват за повече прозрачност и официално представяне на документите, свързани с договора и бъдещия статут на Киноцентър "Бояна".

Казусът остава отворен, като основният спор е не само дали формално са изпълнени приватизационните условия, а и какви гаранции има, че след 17 ноември Киноцентърът ще запази предназначението и ролята си за българската филмова индустрия.