Един върховен съдия и четирима на ръководни длъжности са номинирани за ВСС

Съдия от Върховния административен съд и четирима председатели и зам.-шефове на съдилища са новите номинирани за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Трима от тях участваха в изборите през 2022 г. и бяха избрани, но със законодателни промени те бяха отменени, съобщи "Лекс".

Веселка Златева е номинирана от съдии от административните съдилища в Пазарджик, Перник, Пловдив, Хасково и Кърджали, от апелативния съд в Пловдив, от окръжните съдилища в Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, СГС, Сливен, Стара Загора, Перник и Хасково, както и от районните съдилища в Пазарджик, Стара Загора, Перник, Хасково, Казанлък, Пещера, Свиленград, Панагюрище, Първомай, Велинград, Златоград, Сливен и Кърджали.

Златева има близо 30 години стаж н системата и почти 12 като административен ръководител.

Тя започва работа в съдебната система през 1998 г. като съдебен кандидат към окръжния съд в Пазарджик, година по-късно е младши съдия там. През 2000 г. е назначена за съдия в районния съд в Пазарджик като е негов председател в периода 2014-2020 г.

В края на 2022 г. е повишена в Административен съд-Пазарджик, като от 5 юни 2023 г. е административен ръководител.

„Издигаме кандидатурата ѝ с категоричното убеждение, че тя притежава личната независимост, нравствения авторитет, професионалния опит и административния капацитет, необходими за изпълнение на отговорностите като член на Висшия съдебен съвет“, отбелязват в предложението колегите ѝ (виж още тук).

И допълват: „Във всички форми на съвместна дейност съдия Златева подхожда със задълбоченост и ангажираност, диалогична и толерантна е към различните гледни точки, преценява изложените аргументи, без това да намалява решителността ѝ ри формиране на окончателна позиция. Съдия Златева притежава силно изразено чувство за справедливост и коректност, последователна е в принципите си, като в отношенията си с колегите поддържа еднакъв професионален стандарт, независимо от лична близост или различия в мненията“.

Кандидатурата на съдията от Върховния административен съд Тодор Тодоров е издигната от съдии от ВАС и Силистра.

Тодоров има 33 години юридически стаж, от които 30 са като съдия. Работил е в районните съдилища в Тутракан и Силистра, впоследствие е повишен в окръжния съд в Силистра, а от 2007 г. е съдия във ВАС.

„В професионалните среди съдия Тодоров се ползва с авторитета на магистрат от кариерата. Стреми се към принципен и безпристрастен подход в работата си. Отстоява независимото вътрешно убеждение – както по отношение на себе си, така и спрямо колегите, с които работи. Приема предизвикателствата на съвременната казуистика, водейки се от върховенството на позитивното право и неписаните начала на справедливостта. Избягва инерционното решаване на делата, вместо това търси варианти за подобряване на съдебната практика и на собствената си квалификация“, пишат колегите му като изтъкват неговата почтеност, умение за работа в екип, търсене на консенсус при вземане на решения, съчетано с отстояване на позиции, независими от колебливите обществени настроения.

Зам.-шефката на СРС Даниела Александрова е номинирана от нейни колеги от Софийския районен съд и Софийския градски съд.

Тя е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа в съдебната система през 2005 г. като младши прокурор в районната прокуратура в Благоевград. В периода 2007-2014 г. е прокурор в Софийската районна прокуратура, след което след конкурс се премества в Софийския районен съд. Там е работила както в Гражданското, така и в Наказателното отделение. От 2017 г. е заместник-председател на СРС и ръководител на Трето гражданско отделение.

В предложението си колегите ѝ отбелязват, че професионалното поведение на Даниела Александрова се отличава както с принципност, така и с практичност, както и че тя умее да отстоява позиция аргументирано, спокойно и диалогично, което е особено важно за член на колективен орган като ВСС. Отбелязват и че тя има опит в работа в среда с висока публична чувствителност и голям брой всекидневни организационни решения.

„Намираме нейния профил за особено подходящ за предстоящия мандат на ВСС, в който новоизбраните членове ще трябва едновременно да възстановят нормалния ритъм на кадровите процедури, да работят за обективно измерване и балансиране на натовареността, като осигурят устойчив човешки ресурс и професионална съдебна администрация и да защитават независимостта на съдиите чрез прозрачни, мотивирани и предвидими решения… Участието във Висшия съдебен съвет на представители от първоинстанционните съдилища е от изключително значение за адекватното справяне с всички тези предизвикателства, както и за гарантиране балансираното отчитане на интересите на всички работещи в системата и вземане на справедливи и обосновани решения от кадровия орган“, посочват още колегите ѝ.

Председателят на РС-Велико Търново Младен Димитров е номиниран от свои колеги от районния, окръжния и апелативния съд във Велико Търново.

Той има над 25 години юридически стаж. Бил е съдия в районния съд в Свищов в периода 2001-2004 г., след което започва работа в РС-Велико Търново. През 2010 г. става зам.-председател на съда, а през 2019 г. беше избран и за негов председател.

„Съдия Младен Димитров притежава необходимите високи лични, професионални и нравствени качества, за да представлява достойно съдийската общност във Висшия съдебен съвет. Той се ползва с авторитет сред колегите, проявява последователност, почтеност, чувство за отговорност и уважение към принципите на независимост, безпристрастност и върховенство на правото. Убедени сме, че неговият професионален път, натрупания! практически опит и доказаната му ангажираност към проблемите на съдебната система ще допринесат за компетентното, балансирано и принципно участие в дейността на Висшия съдебен съвет“, отбелязват в предложението неговите колеги.

Зам.-председателят на окръжния съд във Варна Мария Терзийска пък е номинирана от съдии от Варна, Провадия, Разград, Каварна, Генерал Тошево, Тервел, Добрич, Силистра, Велики Преслав, Нови Пазар, Шумен, Попово, Омуртаг, Търговище и Девня.

Терзийска има над 26-годишен професионален опит в сферата на правораздаването. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 г., а след това специализира „Международно право и международни отношения”. От 2000 г. е назначена за младши съдия в Окръжен съд-Варна. През следващата година встъпва като съдия в районния съд във Варна, където работи в наказателно отделение до 2006 г. Кариерното ѝ развитие продължава в ОС-Варна – първо в административното, а после в търговското отделение на съда, като от май 2014 г. е негов ръководител.

„През годините тя се доказа като подготвен магистрат, чиято работа се отличава със завидна бързина и безупречно качество на актовете. Авторитетът ѝ прекрачва границите на съдебния район – тя е включена в националните работни групи по натовареност на съдиите (за граждански и търговски дела), мониторинг и оптимизация на ЕИСС… Тя притежава умението да намира и взема отговорни решения в критични и сложни ситуации. Нейният стил на поведение е подчертано диалогичен – умее да изслушва, проявява толерантност към чуждото мнение и обединява съдии и служители. Всеки, който е работил с нея, знае, че тя е лидер, който мотивира с личен пример, а не с административен натиск“, се казва в предложението.