33-годишна жена е обвинена в убийството на едногодишно дете във Варна

33-годишна жена от Варна е задържана под стража по обвинение за убийство на едногодишно дете, съобщиха от Окръжната прокуратура в града.

Сигналът е подаден на 30 август, след като бебето е било намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са установили, че детето е починало.

По случая незабавно е образувано досъдебно производство. Назначената съдебномедицинска експертиза е показала, че смъртта е настъпила вследствие на тежко криминално деяние.

В хода на разследването е установена съпричастността на 33-годишна жена, която е живеела на адреса и е била близка на семейството на детето.

Тя е била издирена и задържана, а след привличането ѝ като обвиняема е останала в ареста за срок до 72 часа по постановление на наблюдаващия прокурор.

Срещу жената е повдигнато обвинение за убийство на малолетно лице, пише БГНЕС.

Окръжният съд във Варна е уважил искането на прокуратурата и е определил най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна, като се изясняват всички факти и обстоятелства около смъртта на детето.