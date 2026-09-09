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Катастрофа край Смолянско отне живота на момчета

18-годишният шофьор е карал с несъобразена скорост

09.09.2026 | 07:48 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

Две млади момчета на 17 и 18 година са загинали при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът е станал след сблъсък между два автомобила, съобщиха от ОДМВР-Смолян, цитирани от Нова тв.

По първоначални данни 18-годишен младеж, управлявал автомобила с несъобразена скорост, е загубил контрол над превозното средство. Колата се е завъртяла на пътното платно и е ударила друг автомобил.

При сблъсъка са загинали двама пътници – на 17 и 18 години. Водачът е задържан за 24 часа. Направените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отчели отрицателни резултати.

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