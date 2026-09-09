Тръмп приветства изборния успех на “Алтернатива за Германия“

Американският президент Доналд Тръмп поздрави германската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) за изборната ѝ победа в провинция Саксония-Анхалт, като заяви, че крайнодясната партия "набира сила”.

“Уау! Популистката партия в Германия току-що постигна огромен успех. На хората най-накрая им писна от абсолютно ужасните правила и разпоредби за имиграцията, които нанесоха толкова тежки щети на Германия. Те бележат възход и повече няма да търпят това! MGGA!!!”, написа Тръмп в социалната мрежа Truth social.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година, се смята, че AзГ поддържа по-тесни връзки с Вашингтон от всякога. Съпредседателката на партията Алис Вайдел описа Тръмп като пример за подражание след завръщането му в Белия дом, а представители на AЗГ пътуваха до Вашингтон за встъпването му в длъжност.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с Вайдел в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари миналата година. На конференцията Ванс предупреди, че изключването на популистките партии и изграждането на политически "защитни стени" крие риск от пренебрегване на волята на милиони избиратели. Изказването му предизвика полемика по онова време и породи критики от страна на много германски политици.

През втория си мандат Тръмп води политика на масови депортации и твърд подход спрямо мигрантите. Президентът републиканец неведнъж е критикувал германската политика в областта на убежището и миграцията.