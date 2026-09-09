Вучич разпусна парламента на Сърбия и насрочи избори на 25 октомври

Сръбският президент Александър Вучич обяви днес, че разпуска парламента и насрочва нови избори на 25 октомври в изявление, предадено онлайн.

Вучич подписа два указа - един за разпускането на депутатите и друг за избирането на нови народни представители, говорейки от президентството на Сърбия.

Той обяви, че указите влизат в сила в деня на публикуването им в „Държавен вестник на Република Сърбия“.

Изборите за членове на сръбския парламент ще се провеждат от органите за администриране на изборите въз основа на разпоредбите на Закона за избиране на народни представители в Народната скупщина на Република Сърбия.

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"Пожелавам на всички граждани на Сърбия добро здраве, демократична, мирна и успешна кампания. Да живее Сърбия!“, каза Вучич.

(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)