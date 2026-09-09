Звездата от "Страстите Христови" Джим Кавийзъл участва във филма за Стоичков

Холивудският актьор Джим Кавийзъл се присъединява към актьорския състав на "Стоичков - Имало едно време в България" - международната продукция, посветена на живота и кариерата на Христо Стоичков.

Кавийзъл вече е част от снимачния процес, който ще се провежда на различни локации в България и чужбина.

Той ще влезе в ролята на Хосе Мария Мингея - влиятелния футболен агент и посредник, изиграл ключова роля в трансфера на Стоичков от ЦСКА в "Барселона". Именно Мингея препоръчва българския нападател на Йохан Кройф, а последвалото привличане на Стоичков в каталунския клуб се превръща в един от най-важните моменти в кариерата му.

За ролята Кавийзъл ще се появи с физическа трансформация, която значително променя външния му вид в образа на Мингея.

От "Страстите Христови" до "Звукът на свободата"

Джим Кавийзъл е най-разпознаваем с ролята на Исус Христос в "Страстите Христови" на Мел Гибсън от 2004 г.

Сред най-известните заглавия във филмографията му са още "Тънка червена линия", "Граф Монте Кристо", "Frequency", "Déjà Vu" и "Sound of Freedom". В телевизията той е познат и с главната роля на Джон Рийз в сериала "Person of Interest".

През 2023 г. Кавийзъл играе Тим Балард в "Sound of Freedom", а сред новите му проекти е и "Zero A.D.".

Историята на Стоичков от България до световния футбол

"Стоичков – Имало едно време в България" ще проследи пътя на Христо Стоичков от началото на кариерата му в България до най-големите футболни сцени в света.

Филмът ще премине през трансфера му в "Барселона", годините под ръководството на Йохан Кройф, Световното първенство в САЩ през 1994 г. и спечелването на "Златната топка".

Историята е вдъхновена от книгата "Христо Стоичков. Историята" на спортния журналист Владимир Памуков.

Екранизацията е разработена от режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано, сценариста Георги Ангелов и екип, работил по проекта повече от година.

Във финалния етап към продукцията се присъединява и холивудският сценарист Род Бар, автор на "Sound of Freedom" и "Cabrini", който участва като творчески директор.

Проектът е замислен като международна продукция с български и чуждестранни актьори и ще бъде сниман както у нас, така и зад граница.