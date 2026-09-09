BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 92

Харизанов: Решението на ГЕРБ да не издига кандидат за президент по-скоро показва слабост

Политическият анализатор очаква ефектът от решението да проличи най-силно на местните избори догодина

09.09.2026 | 16:30 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Решението на ГЕРБ да не участва със свой кандидат в президентските избори на 25 октомври по-скоро показва слабост, а отражението му върху партията ще стане по-ясно на местните избори догодина. Това коментира пред Радио Пловдив политическият анализатор Георги Харизанов.

По думите му на този етап е рано да се правят генерални оценки дали решението на ГЕРБ ще повлияе на резултата от президентския вот и дали ще бъде в полза на Илияна Йотова.

Свързани статии

Дали ГЕРБ възпрепятства или прави услуга на Илияна Йотова, ще видим от резултатите от изборите на 25 октомври. Рано е още да се правят такива генерални оценки. Но решението на ГЕРБ по-скоро показва слабост, посочи Харизанов в интервю за предаването „Точно днес“.
Според него ефектът от решението ще се измери най-вече при местните избори, когато мобилизацията на партийните структури по места ще бъде от особено значение.

Харизанов коментира и решението на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев да се присъедини към Инициативния комитет на Илияна Йотова. По думите му това е негово лично решение и не може автоматично да бъде определяно като предателство към партията.

Политическият анализатор припомни, че през годините многократно са били правени прогнози за края на ГЕРБ, но последвалото развитие не е потвърдило тези оценки.

Според Харизанов обаче след последните парламентарни избори политическата ситуация в страната се е променила съществено.

Живеем в нова политическа реалност, с много ясно доминираща политическа сила. Има изгледи тази доминация, ако не да се засили, то поне да се утвърди на президентските избори, коментира той.
Харизанов допълни, че изненади по време на избори винаги са възможни, но според него вероятността за съществен обрат в настоящата ситуация е минимална.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Харизанов ГЕРБ кандидат президент слабост
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem