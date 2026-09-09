Харизанов: Решението на ГЕРБ да не издига кандидат за президент по-скоро показва слабост

Решението на ГЕРБ да не участва със свой кандидат в президентските избори на 25 октомври по-скоро показва слабост, а отражението му върху партията ще стане по-ясно на местните избори догодина. Това коментира пред Радио Пловдив политическият анализатор Георги Харизанов.

По думите му на този етап е рано да се правят генерални оценки дали решението на ГЕРБ ще повлияе на резултата от президентския вот и дали ще бъде в полза на Илияна Йотова.

Дали ГЕРБ възпрепятства или прави услуга на Илияна Йотова, ще видим от резултатите от изборите на 25 октомври. Рано е още да се правят такива генерални оценки. Но решението на ГЕРБ по-скоро показва слабост, посочи Харизанов в интервю за предаването „Точно днес“.

Според него ефектът от решението ще се измери най-вече при местните избори, когато мобилизацията на партийните структури по места ще бъде от особено значение.

Харизанов коментира и решението на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев да се присъедини към Инициативния комитет на Илияна Йотова. По думите му това е негово лично решение и не може автоматично да бъде определяно като предателство към партията.

Политическият анализатор припомни, че през годините многократно са били правени прогнози за края на ГЕРБ, но последвалото развитие не е потвърдило тези оценки.

Според Харизанов обаче след последните парламентарни избори политическата ситуация в страната се е променила съществено.

Живеем в нова политическа реалност, с много ясно доминираща политическа сила. Има изгледи тази доминация, ако не да се засили, то поне да се утвърди на президентските избори, коментира той.

Харизанов допълни, че изненади по време на избори винаги са възможни, но според него вероятността за съществен обрат в настоящата ситуация е минимална.