Германският канцлер Мерц обвини АзГ, че иска етническо прочистване

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), че иска „етническо прочистване“, предаде Франс прес.

„Терминът „ремиграция“ не е нищо друго, освен евфемизъм за етническо прочистване, основано на произход и цвят на кожата“, заяви той по време на дебати в Бундестага – долната камара на германския парламент, докато бе често прекъсван от членовете на АзГ.

В неделя проруската и антиимигратска партия спечели местния вот в провинция Саксония-Анхалт с близо 44% – с голяма преднина пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на Мерц и досегашния премиер на провинцията, който получи 17% от гласовете.

„Ако тези, които работят в Германия, напуснат страната, защото „ремиграция“ е станало лозунг“, няколко сектора на икономиката повече няма да функционират, продължи канцлерът, посочвайки по-специално занаятите, сектора на социалните грижи и ресторантите.

Мерц каза това след нападателна реч от страна на съпредседателката на АзГ Алис Вайдел, която изрази съжаление, че германците трябва „всекидневно да живеят с последиците от масовата имиграция“.

Според Вайдел тя е довела до „повишаване на престъпленията“ и голям ръст на „сексуланите нападения и актове на жестоко насилие“.

Германската криминална статистика показва свръхпредставеност на чужденците при някои видове престъпления, но изследователите отдавна подчертават, че тези данни сами по себе си не са достатъчни, за да установят пряка причинно-следствена връзка между имиграцията и престъпността.

Мерц омаловажи и значимостта на изборния успех на АзГ.

„Истинската изборна цел“ на опозиционната партия – „да спечели мнозинството от местата в парламента на Саксония-Анхалт“, не беше постигната, а „56% от избирателите в Саксония-Анхалт не са гласували за вас“, заяви той.

АзГ твърди, че сега води преговори с други групи и представители в местния парламент, за да сформира правителство – процес, който ще отнеме известно време.

„Никъде в Германия няма да си осигурите мнозинство“, каза Мерц на Вайдел, чиято партия той обвини, че ще остане „деструктивна сила“.

Вайдел откри дебатите, заявявайки, че дните на правителството на Мерц „са преброени“.

Мерц също така обвини АзГ, че обслужва предполагаемите опити за дестабилизиране на Германия, като припомни за предотвратената в началото на август атака с дрон на летището в Лайпциг, за която бе обвинена Москва.

„Не казахте нищо, г-жо Вайдел, за това, което се случи на 4 август. Вие сте част от проблема, пред който ние в Германия сме изправени“, каза той.

(БТА)