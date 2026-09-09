Зеленски и Стьоре обсъдиха укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна

По време на посещението си в Норвегия украинският президент Володимир Зеленски обсъди с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре редица важни въпроси, свързани с укрепването на отбраната на Украйна.

Президентът на Украйна заяви това в публикация във Facebook , съобщи Укринформ.

„Имах добра среща с министър-председателя на Норвегия, Йонас Гар Стьоре. Изразих съболезнованията си за кончината на Негово Величество крал Харалд V“, каза той.

Украинският президент подчерта, че Украйна високо цени цялата подкрепа от кралското семейство и норвежкия народ.

Лидерите обсъдиха укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, необходимостта от ракети-прехващачи, по-нататъшната работа по противобалистичната програма FREYJA и подготовката на Украйна за зимата.

„Благодаря ти, Йонас, за срещата и непоколебимата ти подкрепа за нашия народ“, каза Володимир Зеленски.

От канцеларията на президента добавиха, че двамата лидери са координирали и дипломатическите стъпки за близко бъдеще.

Снощи президентът на Украйна и съпругата му пристигнаха в Норвегия, за да присъстват на прощална церемония с крал Харалд V.