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Зеленски и Стьоре обсъдиха укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна

Украинският президент благодари на Норвегия за „непоколебимата подкрепа“ и призова за ракети-прехващачи

09.09.2026 | 16:37 ч. 8
Снимка: Офис на президента на Украйна

Снимка: Офис на президента на Украйна

По време на посещението си в Норвегия украинският президент Володимир Зеленски обсъди с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре редица важни въпроси, свързани с укрепването на отбраната на Украйна.

Президентът на Украйна заяви това в публикация във Facebook , съобщи Укринформ.

„Имах добра среща с министър-председателя на Норвегия, Йонас Гар Стьоре. Изразих съболезнованията си за кончината на Негово Величество крал Харалд V“, каза той.

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Украинският президент подчерта, че Украйна високо цени цялата подкрепа от кралското семейство и норвежкия народ.

Лидерите обсъдиха укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, необходимостта от ракети-прехващачи, по-нататъшната работа по противобалистичната програма FREYJA и подготовката на Украйна за зимата.

„Благодаря ти, Йонас, за срещата и непоколебимата ти подкрепа за нашия народ“, каза Володимир Зеленски.

От канцеларията на президента добавиха, че двамата лидери са координирали и дипломатическите стъпки за близко бъдеще.
Снощи президентът на Украйна и съпругата му пристигнаха в Норвегия, за да присъстват на прощална церемония с крал Харалд V.

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