Тръмп твърди, че пожарникари са го спасявали на 11 септември, ядосва се, че не му вярват ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп разкритикува яростно медиите заради публикации, които поставят под въпрос неговите действия на 11 септември.

В петък се навършват 25 години от атаките срещу родния град на президента и Вашингтон, окръг Колумбия, когато бойци на Ал Кайда отвлякоха четири пътнически самолета и ги блъснаха в Световния търговски център и Пентагона, а друг самолет се разби на поле в Пенсилвания, убивайки почти 3000 души.

Вместо да се присъедини към четиримата си президентски предшественици - Бил Клинтън, Джордж Буш, Барак Обама и Джо Байдън - за да отдаде почит на Ground Zero, Тръмп ще бъде в Пентагона във Вашингтон. Репортажът за това от журналистката на New York Magazine и New York Times Маги Хаберман разгневи главнокомандващия.

"Провалящото се списание New York Magazine написа история, че не съм бил в Световния търговски център след трагедията от 11 септември, защото никой не ме е видял там", започна президентът последната си реплика в Truth Social във вторник вечерта. "Ами, не мисля, че бих бил първото нещо, за което някой би се сетил, но бях там, очевидно не в същия ден, в който се случи срутването, а малко след това, с голяма група строителни работници. Обсъдих го днес по време на моите забележки за елипсата във Вашингтон, за "Тунел до кулите". Всичко, което казах, беше абсолютно точно и за да го докажа, прилагам клипове, на които съм там с много от моите хора, включително тогавашния ми началник на службата по сигурността, Матю Каламари, който многократно е потвърждавал това много тъжно пътуване до Долен Манхатън пред много различни журналисти, но това е история, която просто няма да умре. Фалшивите новини не искат да слушат, дори когато знаят, че историята им е невярна. Ето защо рейтингите им на одобрение са на най-ниското ниво за всички времена, но моите са МНОГО ВИСОКИ!"

След като представи своята версия на събитията, президентът насочи гнева си към Хаберман, която наскоро стана съавтор на бестселъра "Смяна на режима" за неговата администрация, използвайки любим обиден прякор.

"На друг фронт от 11 септември, Магот Хагерман продължава да казва, че не съм отишъл на събитието в Световния търговски център в Ню Йорк, а в Пентагона, защото не ми позволиха да говоря в Ню Йорк. Магот знае, че това е лъжа! Многократно съм бил на тържествената церемония в Ню Йорк и никой не говори за това. Обявен факт е, че "на политици и държавни служители не е позволено да произнасят речи или забележки на официалната церемония по случай годишнината от 11 септември на мястото на Световния търговски център в Ню Йорк". Разбира се, не бих искал да нарушавам това, дори и да можех. Говоря достатъчно и просто се случи така, че беше отправено настоятелно искане аз да бъда в Пентагона, а вицепрезидентът Ванс да се занимава с представителството на нашата администрация в Ню Йорк."

След това публикацията му прие по-личен обрат:

"Хагерман, непривлекателна както отвътре, така и отвън, напълно знае, че историята ѝ е измислена. Тя знае по-малко за мен от средностатистическия репортер, който е "на място". Не съм говорил с нея отдавна и със сигурност не е имало "проверка на фактите" за нейната история - никога не е имало! Нека разкрие източниците си, защото те не съществуват."

Тръмп завърши с позната тирада срещу "фалшивите новини" и поиска опровержение от списанието и Хаберман.

Той включи и архивни новинарски кадри от 13 септември 2001 г., в които казва на репортерите - като най-известния предприемач в Голямата ябълка - че посещава служителите си, за да ги "подтикне" да работят след преживяното от тях изпитание, че подкрепя бързата военна реакция срещу терористите и се съгласява, че би било "добра идея", ако направи дарение на благотворителен фонд в подкрепа на вдовиците и опечалените деца на служителите на спешните служби.

Както се споменава в публикацията му, Тръмп произнесе реч в хотел "Елипс" по-рано във вторник, в която отново разказа история за пожарникари, които го измъкнали от стоманена конструкция, за която се страхували, че ще падне върху тях непосредствено след трагедията.

Trump claims he was basically lifted out of the rubble on 9/11: "Two fireman, big strong guys, they grabbed me under the arms -- 'got to get our of here!' -- and they literally lifted me up, and they started running with me." pic.twitter.com/63k48q7o4d — Aaron Rupar (@atrupar) September 8, 2026

През годините президентът многократно е твърдял, че е бил близо до мястото на Световния търговски център след атаката и се хавлил, че е изпратил строителните си екипи да помогнат във възстановителните дейности. Ръководителите на спасителните дейности, които са били там, обаче казват, че никога не са го виждали на място.

Тръмп може би е по-малко склонен да си спомня телефонното интервю, което даде на местния новинарски канал WWOR-TV само часове след падането на кулите близнаци, в което размишлява, че един от небостъргачите му току-що се е превърнал в най-високата структура в Манхатън.

"40-та сграда на Уолстрийт всъщност беше втората най-висока сграда в центъра на Манхатън и всъщност, преди Световния търговски център, беше най-високата, а след това, когато построиха Световния търговски център, тя стана известна като втората най-висока, а сега е най-високата", каза бъдещият президент пред новинарите.

This is what Trump was doing on 9/11. https://t.co/8pCgHERDI3 pic.twitter.com/fQ90UDIPG1 — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) September 8, 2026