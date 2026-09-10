“Възраждане“ решава до дни за кандидатурата си за президент

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов каза пред БНТ, че до няколко дни партията ще реши за участието си в президентските избори. На въпрос дали самият Костадинов ще се кандидатира за поста, депутатът отговори, че решението тепърва предстои да бъде взето. Най-вероятно това ще се случи до края на тази седмица или началото на следващата.

Костадинов каза, че се провежда вътрешна акнета, питат се много хора и това е причината “Възраждане” да се бави с крайното си решение.

“Защото смятаме, че когато подходим към избори за държавен глава, трябва да подходим изключително сериозно. Това не е просто едно участие заради самото участие. “Възраждане“ е алтернатива на сегашната политическа система в страната. И ние се опитваме да дадем възможно най-добрия различен избор, който може да получат българите. За това трябва да подходим не само отговорно. Питаме не само нашите членове, но и симпатизанти включително. Питаме хора, които не гласуват за “Възраждане“ изрично. За да разберем защо не гласуват за нас, какво не харесват. Създават се фокус групи, питат се хората имат ли предпочитания към “Възраждане“. Ако искаш да спечелиш доверието не просто на една част от българския народ, но на огромното мнозинство, трябва преди всичко да се вгледаш в себе си, в собствените си недъзи и недостатъци. Защото никой не е съвършен, всички правим грешки”, обясни Костадинов.

Инициативните комитети

Лидерът на “Възраждане” коментира, че не разбира инициативните комитети, които издигат президентските двойки.

“Не мога да разбера защо някои хора се срамуват от политическата си, от идеологическата си, от партийната си принадлежност. Аз се гордея с това, че съм член на “Възраждане“, гордея се с това, че имам тази идеология, която ние защитаваме - суверенистката идеология, идеологията на България над всичко, на българския национален интерес над всичко, на българския национален идеал, колкото и да звучи, може би в наше време, леко, как да кажа, не на място. Защото това са думи, които не се употребяват в официалното политическо пространство. Смятам, че кандидатурата на който и да било кандидат за президент трябва да бъде такава, която да е ясно очертана. Защото опитите да се разгръща голямо ветрило - да вземем и оттук, да вземем и оттам, пък на този да кажем това, което иска, пък на другия да кажем това, което иска, всъщност са еманация на политическото лицемерие”, добави Костадинов.

Попитан отново дали ще се включи в надпреварата за президентската институция, Костадинов каза, че няма да отговори.

“Ако аз сега в момента кажа каквото и да е в тази посока, означава да по някакъв начин изкривя нагласите сред хората, с които ние разговаряме и които ние питаме. Няма нищо секретно, напротив. Просто не ги споменаваме в момента, защото все още не сме приключили с обработването на данните”, каза още депутатът.

Костадинов съобщи, че вътрешната анкета на партията пита за избор между пет имена, но не спомена кои са те.

"Пет са имената, които бяха в началото доста повече. Питахте ме какъв трябва да бъде профилът на кандидата за президент. Това, което всички искат, независимо дали са наши избиратели, симпатизанти, членове или хора, които не гласуват и не ни харесват. Всички искат да имаме независим президент. Такъв, който да не се командва от никой друг и да зависи само единствено от своите избиратели. Президент, с когото да се гордеят, когато застане навън, защото президентът е лицето на нацията. Това искат всички”, каза още Костадинов.