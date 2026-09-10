Опаковката влиза в сметката за Черния петък и Коледа

Есента е моментът, в който онлайн търговците и производителите планират опаковките си за Черния петък и за коледните поръчки. Наред с наличностите на стока си струва да се провери и друго: отговарят ли използваните кашони на продуктите, които фирмата изпраща най-често.

Излишно голямата кутия може да оскъпи доставката заради обемното тегло, което се изчислява по външните размери на пратката. Дали цената се повишава зависи от тарифата на конкретния куриер и от действителното тегло на пратката заедно с опаковката. Обратната грешка също струва пари: недостатъчната защита повишава риска от повреди, а повредената пратка може да доведе до рекламация, връщане на стоката и повторно изпращане.

Затова преди сезонната поръчка си струва размерите на използваните кашони от велпапе да се съпоставят с най-често изпращаните артикули. Кутията трябва да побира продукта заедно със защитата около него, без излишно свободно място. Здравината на велпапето се съобразява с товара вътре, а при подреждане на палет и с натиска от кашоните отгоре.

За увиване на изделия и разделяне на отделни части се използва и двупластно велпапе на ролка, което се изрязва до нужния размер и ограничава претриването между продуктите. При чупливи стоки към него обикновено вървят вложки и уплътнения, които да не позволяват разместване в кашона.

Русенската „Унипак-В“ произвежда опаковки от велпапе и картон от 1995 г. Компанията разработва конструкцията според продукта, начина на опаковане и условията на транспорт, а преди пускането на цялата поръчка може да се изработи мостра, с която да се проверят размерите, сглобяването и защитата с действителната стока.

Подготовката за кампаниите включва и прогноза за количествата, преглед на наличните опаковки и уточняване на сроковете с производителя. Направена през септември, тя оставя време за проби и корекции, преди да започне изпращането на поръчките.