Екипът на Мелания за Натали Харп: Либералните медии са абсурдни

Екипът на Мелания Тръмп най-накрая коментира въпроса за сътрудничката на президента Натали Харп и бурните спекулации относно близките им служебни отношения.

Главният говорител на първата дама, Марк Бекман, отхвърли нелепите слухове, свързващи Доналд Тръмп и Харп.

"Либералните медии са абсурдни“, заяви Бекман пред водещата Стела Ескобедо по време на интервю в сряда.

"Те не знаят нищо за личния и частния живот на първата дама. Дори не си правят труда да ни поканят в ефир, за да отразят забележителните постижения на първата дама", каза още говорителят.

35-годишната Харп получи прякора "човекът-принтер“, тъй като придружава президента с преносим принтер и му предоставя хартиени копия на новинарски статии и публикации от социалните мрежи в хода на деня.

Екипът на Мелания я похвали

"Това, което трябва да направят, е да се погледнат в огледалото, защото всички те нападат един трудолюбив, изключително талантлив и много интелигентен човек - Натали Харп. Те са обсебени от клюките около първото семейство. Мога да кажа от личен опит, че е крайно време да започнат да се държат като журналисти и да спрат да се занимават с клюки", добави Бекман.

Връзката между Тръмп и Харп привлече вниманието на националните медии през август, след като сенаторът демократ Джон Ософ заяви на митинг, че Тръмп предпочита "да строи балната си зала и да пътува с Натали“, вместо да върши работата си.

Ософ визираше случая, в който Харп беше сред шепата сътрудници, които Тръмп взе със себе си, когато се прехвърли от президентския самолет Air Force One на резервен самолет по време на посещение в Турция - мярка, предприета заради заплаха от покушение от страна на Иран. Висши представители на администрацията, включително Марко Рубио и Скот Бесент, останаха в по-големия самолет, докато Харп придружи президента.

"Медиите не знаят нищо за личния живот на първата дама. Точка. Медиите не знаят нищо за живота на първото семейство. Точка“, заяви съветникът на първата дама по повод спекулациите.

"Вместо това те се фокусират върху клюки, вместо да отразят съществените постижения, които първата дама и президентът са реализирали през изминалата година и половина", каза още говорителят.

Ескобедо изтъкна усилията на Мелания в подкрепа на децата, настанени в приемни семейства, както и на онези, които са напуснали системата поради навършване на пълнолетие.

Освен с тези инициативи, първата дама се е появявала на публични места по-малко от 50 пъти през тази година, допълват останалите медии, които следят изявите ѝ.

Харп обаче неотлъчно придружава Тръмп - дотолкова, че това предизвиква безпокойство както в "Сикрет Сървис“, така и в най-близкото обкръжение на президента.

През 2023 г. сътрудничката пише поредица от лични писма до Тръмп, като в едно от тях заявява: "Ти си всичко, което има значение за мен".

Според писма, прегледани от The New York Times, тя също така го е наричала свой "пазител и закрилник в този живот“.

През същата година Тръмп е казвал на околните, че Харп е единственият човек в екипа му, който наистина се интересува от него: "Всички вие ще си тръгнете и ще правите пари... тя никога няма да ме изостави".