Мирчев: ВСС е истинският тест за разграничаването от статуквото

Депутатът от ДБ Ивайло Мирчев коментира, че е важно всеки кандидат за ВСС да е показал позицията си по проблемите в правосъдието преди номинацията си.

“След всичките тези години на тежки турбуленции в прокуратурата, в съдебната система, ако имаме магистрат, който не е имал позиция по тази тема, не я е изразявал под никаква форма, обаче сега е кандидат за Висшия съдебен съвет, ще бъде странно“, коментира пред bTV Мирчев.

Депутатът призна, че сред вече обявените кандидати има “няколко имена“, които притесняват “Демократична България“. Кои са те обаче партията ще обяви едва след изслушването им и след обсъждане в парламентарната група.

“Така е честно. Искаме да чуем самите кандидати, да бъдем честни към самите кандидати“, категоричен е Мирчев.

Той отрече да са водени предварителни разговори с „Прогресивна България“ за партийните ѝ предложения за ВСС. По думите му са били обсъждани граждански кандидатури, които са известни от по-дълго време.

На въпрос дали номинациите на “Прогресивна България“ показват разграничаване от статуквото в правосъдието, Мирчев заяви, че това може да бъде доказано единствено при гласуването в Народното събрание.

Депутатът е на мнение, че истинският тест ще дойде, когато трябва да се натисне този “бутон от депутатите“ и се види гласуването в планарна зала.

Мирчев коментира и заявената готовност на Бойко Борисов депутатите на ГЕРБ да подкрепят предложения състав на ВСС. Според представителя на “Демократична България“ подобно политическо действие не може да бъде безусловно. Той изрази мнение, че зад него стои стремежът на Борисов да гарантира собственото си политическо оцеляване.

Президентските избори

В хода на разговора на беше подмината и темата за президентските избори, както и възможността дуото Гюров-Кандев да привлече част от избирателите на ГЕРБ. Според Мирчев кандидатът не трябва да търси подкрепата на партийното ръководство, а директно да се обърне към проевропейски настроените избиратели.

“Не да ходи да се моли на Борисов или на някой друг партиен лидер, а да се обърне към проевропейските избиратели“, заяви Мирчев.

По думите му Гюров трябва да бъде проактивен по време на кампанията. Мирчев го похвали, че се е доказал като достатъчно добър държавник. Той изрази увереност, че по време на кампанията си Гюров ще привлече максимално кандидати.

Мирчев отхвърли и тезата, че липсата на собствен кандидат на ГЕРБ автоматично работи в полза на Гюров. Според него политическото поведение на Бойко Борисов показва подкрепа за настоящия президент Йотова. Като аргумент той посочи критиките на Борисов към Гюров и присъствието на хора, свързани с ГЕРБ, в инициативния комитет на Йотова.

Депутатът оспори и определянето на ГЕРБ като дясна партия. Според него последният бюджет, подкрепян от ГЕРБ, е съдържал множество леви икономически политики.

Мирчев припомни, че неговата политическа сила е предложила пакет от над 30 десни мерки с цел нулев бюджетен дефицит или дори излишък. Според него една партия не може само да се определя като дясна, а трябва да доказва това чрез конкретните си действия.