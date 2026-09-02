BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 50

“Възраждане” се регистрира в ЦИК, умуват между пет кандидатури

Президентът е човек, който поставя държавата и гражданите на първо място

02.09.2026 | 11:46 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Партия “Възраждане“ вече се регистрира за участие в предстоящите президентски избори и ще издигне собствена кандидат-президентска двойка. Партията е категорична, че има една основна цел - да спечелят изборите за държавен глава.

От “Възраждане” добавиха, че в момента се обсъждат пет кандидатури, които са представени на членовете на партията и всеки може да изрази предпочитанията си. От партията на Костадинов не коментират имена.

Повече яснота за кандидат-президентската двойка се очаква през следващата седмица.

Свързани статии

"Възраждане" е демократична организация и към момента тече обсъждане на пет имена. Профилът трябва да бъде на човек, който на първо място да поставя държавата, населението, нуждите на българското население, да бъде обединител на тази нация, на българската нация и да защитава интересите на българска държава”, каза депутатът Петър Петров след регистрацията в ЦИК.

От “Възраждане” са категорични, че бъдещият президент трябва да поставя нуждите на българското население пред своите лични интереси и да защитава българските интереси.

За регистрацията си за президентския вот “Възраждане“ е внесла 6619 подписа на български граждани.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Възраждане ЦИК регистрация избори президент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem