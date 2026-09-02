“Възраждане” се регистрира в ЦИК, умуват между пет кандидатури

Партия “Възраждане“ вече се регистрира за участие в предстоящите президентски избори и ще издигне собствена кандидат-президентска двойка. Партията е категорична, че има една основна цел - да спечелят изборите за държавен глава.

От “Възраждане” добавиха, че в момента се обсъждат пет кандидатури, които са представени на членовете на партията и всеки може да изрази предпочитанията си. От партията на Костадинов не коментират имена.

Повече яснота за кандидат-президентската двойка се очаква през следващата седмица.

"Възраждане" е демократична организация и към момента тече обсъждане на пет имена. Профилът трябва да бъде на човек, който на първо място да поставя държавата, населението, нуждите на българското население, да бъде обединител на тази нация, на българската нация и да защитава интересите на българска държава”, каза депутатът Петър Петров след регистрацията в ЦИК.

От “Възраждане” са категорични, че бъдещият президент трябва да поставя нуждите на българското население пред своите лични интереси и да защитава българските интереси.

За регистрацията си за президентския вот “Възраждане“ е внесла 6619 подписа на български граждани.