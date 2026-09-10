Ще се насочат ли инвеститорите към Южна Европа заради крайнодесния завой на Германия?

Инвеститорите в германски акции и облигации реагират спокойно засега на победата на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на изборите в провинция Саксония-Анхалт. Те възприемат изчаквателен подход и очакват да разберат какво ще се случи оттук-нататък. Силно представяне на крайната десница на предстоящите избори в провинция Мекленбург-Предна Померания и в столицата Берлин вече ще се превърне в тенденция и този политически риск може да започне да се начислява в цените на германските активи. Такова мнение изрази Веселин Димитров, младши портфолио мениджър в "Експат Асет Мениджмънт", в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Вчера германските акции останаха почти без промяна, а причината за спокойствието на инвеститорите е, че Саксония-Анхалт представлява под 2% от германската икономика и първата победа на крайната десница там е по-скоро символична, отколкото фундаментална, отбеляза Димитров.

„Тези регионални избори никога не са били от интерес за пазарните участници, тъй като не осигуряват достъп до федералния бюджет или европейската политика на страната.“

Европейските пазари, включително държавните ценни книжа на Германия и еврото, също останаха спокойни, отбеляза Димитров, но добави, че по-голяма победа на „Алтернатива за Германия“ и драстичен завой в политическия курс все пак ще имат отражение върху европейските активи. За момента инвеститорите все още не гледат сериозно на този риск.

Причината е, че „Алтернатива за Германия“ не е ново явление, а се ползва с висока подкрепа в страната от две-три години и тази политическа нестабилност вече е отразена в цените на германските и европейските активи, счита събеседникът. Положението е подобно и във Франция - ядрото на ЕС е политически нестабилно в годините след Covid пандемията, добави той.

„Инвеститорите вече не разглеждат Германия като ядрото, което беше преди 15 години. Те по-скоро са в Европа заради отделни сектори като отбраната, както и заради политическата стабилност и доброто развитие в периферията, в страни като Португалия, Испания и Италия.“

Според Димитров основните послания на „Алтернатива за Германия“ да депортира имигранти, да спре помощта за Украйна и да възстанови връзките между Берлин и Москва поставят под риск всички основни теми, заради които инвеститорите в момента са в Европа.

Войната в Украйна и голямата подкрепа чрез оръжия, например, е основен двигател на растежа на германската икономика в момент, когато автомобилният сектор е силно пострадал. Спекулациите за излизане от ЕС и еврозоната пък нанасят удар в областите, в които Германия е най-силна – военната и финансовата, изтъкна събеседникът.

Но той припомни, че преди години в Италия и Нидерландия също имаше предложения за излизане на страните от ЕС, но партията на премиера Джорджа Мелони се отказа от тях малко преди да спечели изборите в Италия. А в Нидерландия подкрепата за партията на Херт Вилдерс („Партия на свободата“ – бел. ред.) се стопи и тя вече не е сред претендентите да управляват.

Ако все пак „Алтернатива за Германия“ се представи добре и на предстоящите избори в другите германски провинции по-късно тази година, инвестиционните стратегии на фонд мениджърите относно германските активи вероятно ще се променят. Възможно е да се стигне до изтегляне от германски облигации. Те може да преразгледат и секторната си експозиция, тъй като в момента отбраната е популярна инвестициия, коментира Димитров.

„Инвеститорите вече започнаха да търсят диверсификация в Европа далеч от Германия и Франция, които сега са рисковите части от европейския пъзел. Те поглеждат към Испания, Италия и дори Гърция като държави с политическа сигурност и ясен дискурс.“

В момента тези страни са по-добре позиционирани за икономически растеж и заемат по-стабилно място в общата европейска рамка, отколкото Германия и Франция, които бяха стабилни, но може би тепърва предстои да преживеят своите кризи, отбеляза Димитров.

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