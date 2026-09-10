Гюров: Ще отстоявам европейската ориентация на България

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Творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори.

Учредителното събрание се състоя в центъра за съвременни изкуства Топлоцентрала в София.

Приет е актът за учредяване на инициативния комитет. Той има двама съпредседатели - оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, каза Христо Христев от комитета. Той е с над 200 членове, сред които творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени, хора, успели в областта си, с име и присъствие в обществото, заемали един или друг държавен пост, посочи той. Те са пример как може да се успява, когато има нормална среда за развитие, отбеляза Христев. Той подчерта, че в комитета няма представители на нито една политическа партия.

Андрей Гюров и Георги Кандев имат намерение да придадат на президентската институция истинския ѝ смисъл – да бъде гарант на конституционния модел на българската демокрация и националните ни интереси отвъд политическото разделение, заяви Христо Христев.

Трябва да имаме президент, който да бъде коректив на властта, защото демокрацията не е еднопартийна власт, каза проф. Коста Костов, който е в инициативния комитет. Той отбеляза, че президентът е и главнокомандващ на българската армия, а се намираме в особена геополитическа обстановка. Нужен ни е коректив, който да каже "не", ако работим срещу интересите на Европейския съюз и НАТО. Не можем да бъдем лоши, нелоялни партньори, каквито тенденции се очертават, добави той.

Не виждам друга кандидатпрезидентска двойка, която да отговаря на изискванията на моя морален коректив, каза още проф. Костов. Трябва да сме патриоти с европейски поглед, добави той. Ясно сме казали, че всички гласоподаватели на ГЕРБ са добре дошли да гласуват и ги призоваваме да го направят, защото те са проевропейска партия и не би трябвало да имат друг избор, добави Костов.

Допреди няколко месеца работихме заедно и не е имало колебания в нито един момент, изградихме отношения, които бяха от ползва за всички, заяви Румяна Бъчварова, попитана защо застава зад кандидатурата.

"Има нужда от нови лица, нови хора. Хора с визия, с умения, които не биха се изкушили от различни други изкушения.“ Това заяви актьорът Ивайло Христов по повод решението си да застане зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент.

Христов посочи, че е имал възможност няколко пъти да разговаря неформално с Гюров и да го опознае.

"Смятам, че Андрей Гюров е точно такъв човек. Имах възможността няколко пъти в неформален разговор да го опозная, доколкото мога. Така че абсолютно с чиста съвест заставам зад него, зад неговата кауза и стискам палци да успее", каза актьорът.

Той подчерта, че необходимостта от нови лица в политиката е особено важна и заради работата му с млади хора.

"Работя с млади хора и наистина има нужда от нови лица, нови хора. Хора с визия, хора с умения", заяви Ивайло Христов.

По думите му именно това е една от причините да подкрепи кандидатурата на Гюров и Кандев.

Гюров определи кандидатурата си като "кауза и ангажимент към българските граждани"

"Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години", заяви кандидатът за президент Андрей Гюров при учредяването на Инициативния комитет.

Гюров определи кандидатурата си като "кауза и ангажимент към българските граждани" и заяви, че промяната трябва да бъде извършена от нови личности.

"Такава промяна изисква нови личности с енергия и воля да работят по различен начин, а не прегрупиране на старите играчи зад нови маски", каза той.

По думите му той и Кандев са готови да поемат отговорността "без страх, без трикове и без задкулисни договорки".

Кандидатът за президент заяви, че ако бъде избран, няма да допуска нарушения на закона и ще работи за прозрачност на президентската институция.

"Няма да толерирам, нито да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт", подчерта Гюров.

Той постави като основни приоритети върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията.

"Реформата на съдебната система, дълбоките промени в правоохранителния сектор, борбата с корупцията и ограничаването на влиянието на олигархични кръгове не са само цел, а условия за икономическото развитие на страната, за защитата на правата на гражданите и за повишаването на тяхното благосъстояние", заяви Гюров.

Той е категоричен, че ще отстоява европейската ориентация на България.

"Като президент на България ще бъда гарант за това развитие, а не проводник на плановете на тези, които искат да откъснат България от достойното ѝ място в Европа и свободния свят", каза Гюров. "Няма да допусна достиженията на 35 години усилия и борба за достойното място на България в Европа да бъдат погубени заради тесни партийни и олигархични интереси или заради интересите на чужди държави."

В края на изказването си Гюров призова за подкрепа всички граждани, които не искат страната да се връща назад.

"Разчитам на подкрепата на всички свободни български граждани, които не искат страната ни да се връща назад и които вярват, че имаме всичко необходимо, за да съхраним и развием нашата България като модерна и достойна европейска държава", заяви той.

"Вярвам, че ще победим за България", завърши Андрей Гюров.