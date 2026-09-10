ПП иска изслушване на директора на БНТ заради свалянето на Георги Ангелов от ефир

Българската история е прекалено важна и не трябва да се пише от тези, които управляват в момента.

Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг в парламента.

Вчера водещият на предаването "История.БГ" - журналистът Георги Ангелов, съобщи, че предаването му е свалено от ефир.

В тази връзка от формацията искат изслушване на генералния директор на БНТ и председателя на СЕМ.

"Предаването История.БГ е дългогодишно, минало през различни управления и никога досега не е имало намеса в редакционна политика. Изключително важно е да се разбере защо е свалено предаването и писмените мотиви", каза Василев.

По-рано от ДСБ обявиха, че ще сезират ЕК по случая и поискаха проверка на СЕМ и отговор от БНТ за свалянето от ефир на Георги Ангелов.

Асен Василев говори и за рекламата на хазарта и бързите кредити.

Трябва да се спре рекламата на хазарт и лесния достъп до бързи кредити. Нека направим тази стъпка, ако след това е необходимо, ще направим и следващата, каза лидерът на ПП.

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Той заяви, че се надява на подкрепа от останалите формации в парламента за внесения законопроект за забрана на хазарта.Хазартът е един от най-големите проблеми на българското общество, който унищожава семейството, заяви Асен Василев.

Според него предложените промени в Закона за потребителския кредит, представени от "Прогресивна България" изглеждат повече като овладяване на сектора, а не като защита на потребителите. Той посочи, че сред добрите решения са по-високите изисквания за регистрация и забраната осъждани хора да работят в сектора. Отхвърлена е разпоредбата за достъп до регистъра на хазартнозависимите, така че хора, вписани в регистъра да не могат да получават бързи кредити - това е изключително важно и трябва да бъде надградено, а не отхвърлено. Премахнат е наложеният таван на лихвите за малките кредити, както и таванът при удръжките за просрочки, отбеляза Василев.

За цената на петрола Асен Василев коментира, че или има проблем с начина на ценообразуването на "Лукойл", или с начина на ценообразуване на бензиностанциите. Правителството смени особения управител и би следвало да има пълна видимост и контрол върху случващото се в рафинерията и да се обяснят ясно откъде идват тези разлики при една и съща цена на петрола, добави той.

Относно попълването на парламентарната квота за състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) Асен Василев посочи, че до няколко дни ще огледат номинациите на "Прогресивна България" и на "Демократична България". Търсени сме за разговори от страна на "Прогресивна България", нашият отговор беше ясен - има приети правила и ние ще ги спазим. Всяка партия прави нейните номинации и след това решава кои би подкрепила и кои не, коментира той.

Във връзка с изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че има договорки между "Демократична България" и "Прогресивна България" за състава на ВСС Асен Василев каза, че са направили независими номинации, които съвпадат с номинации на други партии и ще разгледат останалите кандидатури, след което ще формират собствено мнение. Какво би подкрепил някой друг си е негово решение, допълни той.