Радев: Това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно

Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области. Това каза премиерът Румен Радев пред български журналисти в Париж.

"Това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте политиката на най-голямата доскоро партия - ГЕРБ, да не издига свои кандидати. Явно има страх, има вътрешно объркване. Но в българския парламент трябва да направим всичко възможно да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати", заяви Радев.

Министър-председателят, който е в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси, отбеляза, че страната ни е имала много важно и силно участие във форума.

"България има силно участие в международния форум по космическите въпроси в Париж и напредва сериозно в развитието на космическите технологии", заяви Радев.

По думите му космосът е ключов елемент от идеята за стратегическа европейска автономия и възможност Европа да развива високотехнологични направления, свързани с икономиката, отбраната и различни сфери на човешката дейност.

"Можем всички да бъдем горди с постиженията на България в областта на космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, защото всяка държава трябва да допринася за развитието на тази силна европейска космическа екосистема", заяви Радев.

Той посочи, че български компании вече имат сериозно присъствие в сектора. Сред тях премиерът открои EnduroSat, както и български компании, които работят по обработката и анализа на данни по програмата „Сентинел“.

"България напредва сериозно", подчерта Румен Радев.

Премиерът припомни, че бившето военно летище в Доброславци трябва да бъде превърнато в развоен център за космически и отбранителни технологии. По думите му още през 2023 г. са били положени усилия за обособяването на бившето военно летище като индустриална зона, а преди няколко месеца държавата е подписала меморандум с EnduroSat за развитието на авиобаза Доброславци.

"Интересът към тази зона вече е голям. И аз съм сигурен, че когато имаме силната политическа воля от страна на правителството, когато имаме такива иновативни, мога да кажа, агресивно развиващи се компании като EnduroSat, успехът е сигурен", каза премиерът.

Той изрази надежда в следващите години България да разполага със сериозна развойна база, която да привлича български таланти и международни инвеститори.

"Надявам се до няколко години да имаме наистина една сериозна база, един сериозен развоен център, който да привлича и български таланти, който да привлича и международни инвеститори, така че в България да развиваме космос, да развиваме наука, да развиваме отбранителни технологии на най-високо световно ниво", заяви Радев.

Министър-председателят подчерта и необходимостта Европейският съюз да преодолее фрагментацията в областта на космическата и отбранителната наука и индустрия.

"Конкуренцията е огромна. Виждаме, че космосът в САЩ и в Китай се развива с бурни темпове и единственият начин ние да бъдем конкурентоспособни, да запазим суверенитет в науката, в космоса, във високите технологии, е да преодолеем фрагментацията в Европа", каза той.

Според Радев развитието на изкуствения интелект и информационните технологии дава възможност и на по-малки държави и компании да бъдат важна част от европейската космическа индустрия.

"Днес с напредъка на изкуствения интелект, информационните технологии, с все по-растящото значение на обработката на информацията и услугите в космоса, може всяка държава, всяка компания, която има визия, която има талант, която има енергия и работи здраво, да бъде вече съществена част от европейското космическо семейство", заяви той.

В Париж премиерът ще проведе и среща с европейски компании във връзка с привличането на инвестиции в България в областта на високите технологии и изкуствения интелект.

"Наш основен приоритет е агресивното привличане на инвестиции в България и то инвестиции в областта на високите технологии, специално в изкуствения интелект. Имаме важна среща с европейски компании, с които работим активно в тази област. Днес е поредната среща и аз се надявам в скоро време да имаме резултат", каза Румен Радев.