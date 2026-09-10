Инициативният комитет "Справедливост за Георги Кузев" предлага до 15 г. затвор за непълнолетни

Инициативният комитет „Справедливост за Георги Кузев“ предлага да бъдат обсъдени промени в чл. 63 от Наказателния кодекс (НК), така че непълнолетни да могат да бъдат ефективно осъждани на лишаване от свобода от осем до 15 години. Това каза адвокат Атанас Бояджиев от комитета на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Сред промените, които комитетът предлага, е съдът да извършва индивидуална оценка за възрастта и емоционалната и интелектуална зрялост на дееца, способността му да разбира деянието, формата и интензитета на умисъла и други критерии. След изготвянето на тази оценка следва съдът да изложи мотиви по тези обстоятелства.

Към момента НК предвижда, че при престъпление, извършено по чл. 116 (убийство при квалифицирани състави), ако извършителят е непълнолетен, той може да бъде осъден на лишаване от свобода от пет до 12 години.

Този проект, с мотивите и предложенията, днес ще бъде подаден в деловодството на Народното събрание. Следва да уведомим министъра на правосъдието Николай Найденов, за да предизвикаме дебат, в който магистрати, преподаватели и отговорните институции да вземат правилните решения, каза Бояджиев.

Той посочи, че се наблюдава ескалация, като даде пример, че през миналата година има три убийства, извършени от непълнолетни, а от началото на тази са осем.

В подготвеното от комитета предложение има готови промени, мотиви и оценка на тяхното въздействие.

Георги Кузев има много тежка съдба, коментира на пресконференцията Димитър Кирчев, приятел на Кузев. Кирчев разказа, че семейството на Георги Кузев се е случила ужасна трагедия преди около 25 години. Семейството му си имаше нива, но от паднала светкавица са загинали майка му, баща му и леля му. Така той остава сам със сестра си, обясни Димитър Кирчев, негов приятел. Той добави, че Георги е бил тих и кротък, имал е говорен дефект. Когато някой го е търсил за помощ, той винаги се е отзовавал. Ако той беше такъв, за какъвто го обвиняват, нямаше да съм тук днес, добави Кирчев.

Георги Кузев беше убит на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Апелативният съд в града остави в ареста 15-годишното момче, което бе обвинено в края на август с още двама непълнолетни. Обвинените за убийството са общо осем – шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано през август съдът беше взел мярка за неотклонение „задържане под стража“.