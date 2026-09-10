Производител: Резултатите от "Кошница с грижа" по-скоро не се получиха

Три месеца от старта на кампанията "Кошница с грижа". Тя трябваше да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване и да ограничи спекулативни практики.

"За резултатите не мога да кажа дали има позитивни, по-скоро не се получиха. Подкрепихме тази инициатива, но бяхме свидетели на много ниски изкупни цени за реализация на българска продукция", коментира съветникът в браншова камара "Плодове и зеленчуци" Светлана Орманова в предаването "България сутрин".

"Ние като български производители на плодове и зеленчуци искаме дългосрочни политики, а не на парче. Секторът през последните 20 години загива".

Според Орманова икономистите казват, че има структурни проблеми в земеделието, но има и проблеми с конкуренцията, която в много случаи не е лоялна.

"Намаляват стопанствата, намалява производството, вносът се засилва. Проблемът в самия сектор е свързан с производството. Няма свързани политики, има някои мерки", каза тя пред Bulgaria ON AIR.

Съветникът в браншова камара "Плодове и зеленчуци" призова да се обърне внимание на напояването, работната ръка, данъчните облекчения на ДДС, вноса на занижени стойности и борбата с Черна златка.

"Всичко скача, българският производител стиска зъби постоянно. Българският производител получава субсидии, но те не са подарък. Получават субсидии, защото са свършили нещо, имат резултат", обясни Орманова.

"Няма как да очакваме справедлива стойност, ако не сме тръгнали справедливо спрямо производителя".

По думите ѝ трябва да има "лостове", при които надценките да не водят до "такива сериозни повишения на цените".

Според Орманова Законът за кооперирането би бил важен, ако в него има адекватни мерки.

"Ние сме предложили данъчни стимули, субсидирана заетост, мерки за логистика и транспорт. Предложили сме подкрепа от страна на държавата за експортно ориентирани български продукти от плодовете. Много са посоките. Ако само си говорим в една посока, няма да имаме резултат. Ние се борим с времето. За вчера всичко трябваше да се свърши. Повече няма нужда от говорене. Трябват действия", призова тя.