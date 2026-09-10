Гръцки министър се сопна: Гърция не е равна на България, по-добре е!

Гръцкият държавен министър Акис Скерцос оспори сравненията между заплатите в Гърция и България и заяви, че те се основават на неправилно тълкуване на статистическите данни на Евростат.

Скерцос коментира, цитиран от гръцки медии, критики на опозицията, основани на данните за Bрутния вътрешен продукт на човек от населението, изразен в стандартa на покупателната способност. Според данните за 2025 г. показателят е на равнище 68% от средното за Европейския съюз както за Гърция, така и за България, информира БТА.

Сравнението между двете страни влезе в гръцкия политически дебат след публикуването на данните през март

Тогава опозиционната партия ПАСОК разпространи позиция под заглавие "Гърция - България: равен резултат", като използва данните, за да критикува икономическата политика на правителството и жизнения стандарт в страната.

Скерцос посочи, че брутният вътрешен продукт на глава от населението не измерва размера на заплатите и не трябва да бъде използван като пряко сравнение на покупателната способност на работещите.

По думите му за оценяване на материалното благосъстояние на домакинствата Евростат използва показателя "фактическо индивидуално потребление".

"През 2025 г. Гърция е достигнала 80% от средното за Европейския съюз по този показател", заяви министърът.

По думите му, през юли 2026 г. покупателната способност на минималната заплата е била с около 24% по-висока в Гърция, отколкото в България.

"В номинално изражение минималната заплата възлиза на около 1073 евро месечно в Гърция, преизчислена на дванадесетмесечна база, спрямо около 620 евро в България", посочи още Скерцос.

Според него твърдението, че "Гърция е равна на България" само защото двете страни имат еднакво равнище на брутния вътрешен продукт на човек от населението по стандарта на покупателната способност представлява "статистическо опростяване".

"Брутният вътрешен продукт на човек от населението не е заплатата. Заплатата не е потреблението. И нито един отделен показател не може сам по себе си да опише жизнения стандарт на едно общество", успокои Скерцос опозицията.