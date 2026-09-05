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Стоянов: България търси бойни самолети на оперативен лизинг заради забавянето на F-16

Втората партида от 8 изтребителя се очаква през 2030 г., страната ни търси и самолети втора ръка

05.09.2026 | 20:12 ч. Обновена: 05.09.2026 | 20:12 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България търси варианти да придобие бойни самолети на оперативен лизинг, за да компенсира закъснението на вторите 8 изтребителя Ф-16, които трябва да пристигнат у нас през 2030г.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на новата академична година във Военната академия "Георги Стойков Раковски".

Страната ни продължава да се опитва да купи и самолети втора ръка:

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"Ф-16 ще закъснее. Втората партида ще дойде 2030 година. Не стоим със скръстени ръце. Заедно с щаба на отбраната правим всичко възможно за придобиване на самолети "втора ръка". Изготвяме писма за оперативен лизинг на самолети, които да ги ползваме в рамките, поне докато ни дойдат тези самолети, които ги няма. Които ние сме ги заявили с договор".

Стоянов подчерта, че по механизма SAFE са осигурени 3,2 милиарда евро, но средствата са заем, а не безвъзмездна помощ, и държавата ще трябва да ги връща с лихва.

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Тагове:

България търси бойни самолети оперативен лизинг забавяне F-16
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