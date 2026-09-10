България е отворена за инвестиции от Китай в производството на електромобили

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с вицепремиера на Китайската народна република Дин Сюесян в Пекин. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество и привличане на нови китайски инвестиции в България.

„Имаме силна политическа воля да отворим нова страница в двустранните отношения с Китай. Имаме златен прозорец за нови възможности и за практическо развитие на отношенията между двете страни“, заяви вицепремиерът Александър Пулев.

Той подчерта, че след установяването на стратегическото партньорство между страните при визитата на Румен Радев в Китай през 2019 г. отношенията между България и Китай се развиват устойчиво.

„Под стратегическото ръководство на двамата лидери отношенията ни бяха издигнати на ново ниво. Днес имаме ясен фокус върху задълбочаването на взаимодействието и конкретни възможности за инвестиции“, посочи Пулев.

Сред водещите теми на срещата бяха възможностите за инвестиции в автомобилостроенето, енергетиката, високите технологии, декарбонизацията и индустриалното сътрудничество.

Особен акцент беше поставен върху привличането на инвестиции в производството на електрически автомобили и свързаните с него технологии. „Ключово е взаимодействието и привличането на инвестиции в сферата на електрическите автомобили. България е отворена за инвестиции, които създават нови работни места, носят висока добавена стойност и технологичен трансфер“, заяви българският вицепремиер.

Вицепремиерът на Китай Дин Сюесян определи настоящия момент като отлична възможност за взаимоизгодно сътрудничество между България и Китай. Той подчерта, че България е важен партньор на Китай в Югоизточна Европа и приветства усилията на българското правителство за привличане на инвестиции в електромобилността.

Двамата вицепремиери се обединиха около необходимостта от по-активно практическо развитие на отношенията и превръщането на политическия диалог и стратегическото партньорство в конкретни икономически проекти.

В рамките на посещението си в Пекин Александър Пулев участва заедно с вицепремиера Дин Сюесян и в официалното откриване на Китайския международен панаир за търговия с услуги (CIFTIS). Форумът е сред най-значимите международни събития в Китай, посветени на търговията с услуги, технологиите, дигитализацията, финансовите услуги, логистиката и туризма.

Китайският вицепремиер даде висока оценка на двустранните отношения и изтъкна значението на българското участие във форума за задълбочаването на икономическите връзки между двете страни.

В срещата участваха още министърът на туризма Илин Димитров и заместник-министрите на икономиката, инвестициите и индустрията, енергетиката, регионалното развитие и земеделието.

Вицепремиерът Пулев е в Пекин начело на българската делегация за Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.