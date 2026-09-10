Технополис стартира кампанията „Оферти за отличници“ с намаления до -40%

Водещата верига за потребителска техника Технополис обявява своята голяма промоционална кампания „Оферти за отличници“, която е валидна от 10 до 15 септември. В нея има хиляди предложения с атрактивни отстъпки до -40% за всички, които искат да се подготвят за есенните месеци. Сред акцентите са продукти, които са полезни за училище и университет – лаптопи, таблети, смартфони и други технологични решения за учене, работа и забавление, както и малки и големи електроуреди за повече комфорт у дома. Кампанията е валидна във всички хипермаркети на Технополис, на technopolis.bg и в Technopolis app.

„Оферти за отличници“ идва със специални предложения за новата учебна година, които ще са верен помощник при всяка работна и ежедневна задача. Сред тях е мощният и лек лаптоп Asus Vivobook Go 15, който е снабден с 512 GB SSD,16 GB RAM и надежден процесор. Сега той е намален от 799 евро на 579 евро.

За тези, които търсят по-компактно решение, предложението е таблет Lenovo Idea Tab 128GB, който е оборудван с 11-инчов матов екран, с четири високоговорителя и идва в комплект със стилус и клавиатура. По време на кампанията, той е намален от 359 евро на 299 евро.

За още по-добро учебно или гейминг изживяване, сред акцентите е мониторът Lenovo Legion R24S, сега на цена 79 евро, който разполага с 23,8-инчов матов екран, 1920х1080 резолюция и 144Hz честота на опресняване. За тези, които искат да останат свързани с важните неща през целия ден, смартфонът Xiaomi Redmi 17 256GB комбинира голям 6,90-инчов IPS дисплей и издръжлива батерия от 7500 mAh. Предлага се в три стилни цвята – Black, Deep Blue и Oak Green. Сега може да бъде взет на цена 209 евро. Сред предложенията за потребителите, които искат да следят физическата си активност и да получат повече удобство в ежедневието, е стилният смарт часовник Huawei Watch GT5 Blue 46 мм – сега на цена 149,90 евро.

Кампанията „Оферти за отличници“ обаче не се ограничава само до техниката за ученици и младежи, а предлага решения за повече комфорт, забавление и удобство за цялото семейство. За дните прекарани вкъщи, сред предложенията е 4K Mini LED телевизорът LG 55QNED86A3А, намален от 639 евро на 489 евро, който ще превърне свободното време във впечатляващо кино и гейминг изживяване, благодарение на 120 Hz VRR динамично опресняване на картината. Друго предложение за доброто настроение е аудио системата JBL Partybox 330 Black, която е с издръжливост на батерия до 18 часа и е подходяща както за домашни събирания, така и за по-големи празненства. Сега тя е на цена 499 евро. За да бъдат тези дни изпълнени и с вкусна домашно приготвена храна, в кухнята намира място фурната за вграждане Beko BBIE 123001 XD, тя е с вграден LED Display и с 2+5 г. допълнителна гаранция, след регистрация. Сега е намалена от 255,90 евро на 199,90 евро. Друга придобивка в кухнята може да бъде и кафеавтоматът Krups EA201BE0, които е с компактен дизайн, сензорен панел и разполага с 15 bar налягане. Любителите на ароматното кафе сега могат да го вземат с 40% отстъпка на цена 209 евро.

За поддържането на приятна температура у дома през всеки сезон, сред акцентите е инверторният климатик Haier AS35S2SJ1FA-3/1U35MECFRA-3, който е с включен безплатен стандартен монтаж и 5 г. гаранция. По време на кампанията е намален с 250 евро и струва 869 евро. Той е с енергиен клас на охлаждане и отопление А+++, с вграден WI-FI и е оборудван с електростатични филтри за отстраняване на всички видове замърсители на въздуха и алергени с ефективност до 99,9%.

Кампанията е подготвила и предложение за тези, които предпочитат да прекарват повече време навън – модерния електрически велосипед SPR Pulse 27.5". Той разполага с 9 скорости и асистирано придвижване, 27.5" гуми, както и с предна и задна хидравлични дискови спирачки. Сега е намален от 1099 евро на 979 евро.

По време на „Оферти за отличници“ всички продукти, продавани от Технополис, на стойност над 150 евро, могат да бъдат закупени на 10 равни безлихвени вноски. Веригата предоставя безплатна доставка до посочен адрес за всички онлайн поръчки, съдържащи продукти от кампанията, на стойност над 15 евро. Допълнително клиентите могат да спестят време, като се възползват от услугата „Купи онлайн и вземи от магазин“, като получат избраните артикули в най-удобния за тях обект на веригата.

Всички промоционални предложения от кампанията, могат да бъдат разгледани на technopolis.bg и в Technopolis app.