Георгиев за мегаагенцията: Структура с ново име и по-тежка организация

Реформата в пътната безопасност трябва да започне от качествената подготовка на бъдещите шофьори, а този проблем продължава да остава на заден план. Това заяви председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите (АКА) Красимир Георгиев в предаването "България сутрин".

Според него именно качеството на обучението остава пренебрегнато при опитите за реформа, въпреки че от него зависи доколко подготвени шофьори излизат на пътя.

"Управляващите нямат разбирането, че основата на безопасността е обучението на кадри", заяви Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Грешките в обучението и изпитите са част от проблема

Георгиев посочи "Бялата книга" за обучението на шофьори като начин да бъдат осветени слабостите в системата и да се предложат конкретни решения.

По думите му в документа са посочени грешките при сегашното обучение и изпитите, начините те да бъдат избегнати и мерките, които трябва да бъдат предприети.

Георгиев заяви, че представителите на сектора от години предупреждават за проблемите и предлагат решения, но към опита им не е проявяван достатъчен интерес.

Все пак той вижда "лъч в тунела", след като МВР е проявило интерес към проекта и е проведена среща. От асоциацията са предложили работата по темата да продължи съвместно.

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Според Георгиев в сегашните мерки на управляващите не се отделя необходимото внимание на подготовката на бъдещите водачи.

"Набляга се на контрол, глоби, всичко е пари в главите им. Никой не иска да каже: да опитаме малко с превенция, да няма причини да налагаме глоби."

Георгиев твърди, че тези, които не предлагат качествено обучение, намират начини формално да отчетат изпълнението на изискванията, за да избегнат санкции.

"Не се мисли за качествени, обучени водачи, а че трябва да се вземе изпитът", заяви председателят на асоциацията.

Той разкритикува и дигитализацията на обучението, която според него на практика не се различава съществено от досегашната система на хартия.

Георгиев е категоричен, че предлаганият модел за нова мегаагенция няма да доведе до необходимата промяна.

"По този начин, както се предлага - категорично няма да се случи. Колкото е по-тромава една структура, толкова повече се размива проблемът. Иска ми се да съм оптимист, но не съм."

Георгиев определи вниманието, което премиерът Румен Радев отделя на пътната безопасност, като положителна стъпка, но го призова да се поинтересува кои са хората, които му предлагат промените, и от колко време работят в тази сфера.

Според него не се предлага принципно нов подход, а структура с ново име и по-тежка организация.

Председателят на асоциацията смята, че държавата първо трябва да осигури качествено обучение на водачите, а след това да санкционира тежко тези, които не спазват правилата.

В заключение Георгиев подчерта, че учебните центрове имат задължението да провеждат правилно обучението и трябва да носят отговорност за качеството му, докато инструкторите са изпълнители.