Британските законодатели отхвърлиха законопроект за асистирано самоубийство

Британските законодатели отхвърлиха предложение за легализиране на асистираното самоубийство за неизлечимо болни хора, нанасяйки сериозен удар на активистите и слагайки край на поредния опит за промяна на закона, предаде Ройтерс.

Резултатът оставя в сила забраната за асистирано самоубийство във Великобритания, продължавайки дебата, водещ се от десетилетия, относно това дали на неизлечимо болните трябва да се позволи да сложат край на живота си с медицинска помощ и как уязвимите хора биха могли да бъдат защитени от принуда, ако законът бъде променен.

Камарата на общините (долната камара на парламента) отхвърли законопроекта с 286 гласа „против“ срещу 270 „за“.

Законопроектът би позволил на психически дееспособни, неизлечимо болни пълнолетни лица в Англия и Уелс, на които остават шест или по-малко месеца живот, да сложат край на живота си с медицинска помощ след одобрение от комисия от специалисти.

Активистите се надяваха да надградят подкрепата за подобен законопроект, който премина през Камарата на общините миналата година, но не успя да завърши парламентарната си процедура, тъй като времето за разглеждането му в Камарата на лордовете (горната камара на парламента) изтече.

Тъй като предложената мярка не премина първото парламентарно препятствие, тя не може да бъде внесена отново по време на настоящата законодателна сесия, която се очаква да продължи до пролетта на следващата година.

Премиерът Анди Бърнам по-рано заяви, че дебатът за легализиране на асистираното самоубийство трябва да изчака, докато системите за палиативни и социални грижи за възрастни в страната бъдат подобрени, въпреки че правителството му запази неутралитет по отношение на законопроекта и позволи на законодателите да гласуват по съвест.

Бърнам не участва в днешното гласуване.