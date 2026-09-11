Тръмп за атентата на 11 септември: Никога, никога няма да забравим

Американският държавен глава, каза, че САЩ никога няма да бъдат същите след събитията от 11 септември 2001 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства реакцията на нацията на терористичните атаки срещу Пентагона от 11 септември 2001 г. в петък, наричайки "много известния ден" изпитание, което американците издържаха и излязоха от него по-силни.

В обръщението си по случай 25-ата годишнина Тръмп нарече атаките "момент на огромно и ужасно зло", който принуди нацията да се обедини срещу тероризма, съобщава "Труд".

"Днес подновяваме свещената клетва, която за първи път положихме в тяхно име преди четвърт век", каза той и увери: Никога, никога няма да забравим. Затова се борим днес."

"Времето не е помрачило честта на онзи ден, когато нашата страна се изправи лице в лице с истинското зло", каза той и добави. "Но тази сутрин ние също си спомняме как Америка реагира на това зло. В дни като 11 септември ние научаваме от какво е направена една страна".

В речта си Тръмп подчерта отделни случаи на героизъм, отбелязвайки, че освен екипите за първа помощ и правоохранителните органи, обикновените хора също са се втурнали да помогнат, предава CNN.

"Можем да бъдем нация, чиито герои не са фанатици за абстрактна кауза — те дори не знаят какво всъщност правят", каза той. "А от типа, които нахлуват в сгради и дават живота си във вторник сутринта за непознати, които никога не са срещали", подчерта американският лидер.

Президентът на САЩ също така спомена продължаващата си война с Иран, наричайки режима му "спонсор номер едно на тероризма в света" и повтори клетвата си, че няма да му бъде позволено да разработва ядрено оръжие.

"Днес сме подложени на изпитание и го печелим много лесно", каза той.

Президентът се опита да внесе надежда в заключение на обръщението си на тържественото възпоменание в Пентагона, пише AP.

"11 септември ни напомни за ужасната сила на омразата", каза Тръмп. "25-те години оттогава ни показаха още по-голямата сила на американския дух да издържи, да надделее и да побеждава. И днес нашата страна е по-силна от всякога. Никога не е била толкова силна, колкото е сега", увери Тръмп.