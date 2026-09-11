Дворецът Бат Шеба: Най-скъпият имот в Израел, достоен за семейство Тръмп СНИМКИ

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На улица, където цветята винаги цъфтят, съседите са семейство Нетаняху и можете да гледате как слънцето целува средиземноморския бряг, Амир Дейвидсън признава, че 210 милиона долара все още са висока цена за имот. Много е да се иска за къща по всяко време, казва Дейвидсън, който се опитва да продаде най-скъпия имот в Близкия изток в момент, когато бъдещето на региона далеч не е сигурно.

"Има много малък кръг от хора", обяснява той за потенциалния купувач на къщата, известна като Дворецът на Бат Шеба.

28-годишният Дейвидсън, който е служил в израелското военно разузнавателно звено 8200, преди да се присъедини към Davidson group, семейна агенция за недвижими имоти, добавя:

"Купувачът би трябвало да е милиардер, така че или руснак, украинец или близкоизточник, някой, който се свързва със стила на имението, защото е много уникално... евентуално семейство Тръмп. Никога не се знае. Малко прилича на Мар-а-Лаго."

Той не греши. Къщата има стени, облицовани с коприна, детайли от 14-каратово златно листо и мраморен под

Основната резиденция се простира на 75 000 квадратни фута и е построена от занаятчии, докарани от Италия.

Дейвидсън скоро ще започне снимки за израелската версия на риалити шоуто "Selling Sunset", въпреки че дворецът на Бат Шеба на улица Хадар няма да бъде включен.

"Рядко говоря за нашите продажби", казва той, преди да направи точно това в разговор с The Times. "Правим го от време на време, но в много случаи обичаме да го пазим в тайна заради вида клиенти, с които работим. Поверителността е ключова."

Закупен през 2013 г. от руско-израелския олигарх Валери Коган, който притежаваше "Домодедово" - най-голямото летище в Русия, преди да бъде национализирано от стария му приятел, превърнал се във враг, президентът Владимир Путин, стилът му не е за всеки.

Имотът се намира в Кесария, древен пристанищен град, построен от цар Ирод Велики и кръстен в чест на римския император Август Цезар. Районът е бил обект на атаки от ливански милиции и ирански ракетен обстрел през последните години и споделя брегова линия с Газа, където планът на президента Тръмп за изграждане на Близкоизточна Ривиера е погребан под развалините.

Въпреки че предизвикаха опасения сред инвеститорите в имоти в държавите от Персийския залив, конфликтите, които избухнаха в Близкия изток, показват малко признаци, че засягат Израел, казва Дейвидсън. Търговецът на произведения на изкуството Стивън Максин "купи невиждан до момента имот, само въз основа на наше видео в Instagram, за 55 милиона шекела (13,5 милиона британски лири) в Нетания, ни повече, ни по-малко", хвали се той.

"Неговият приятел Бил Акман също купи имот на приблизително същата цена в Тел Авив и всичко това в рамките на шест месеца", добавя Дейвидсън. "По време на война, която е с прекъсвания, мисля, че това само показва силата на израелския пазар и колко много процъфтява дори под такъв натиск. Мисля, че това се е превърнало може би дори в тенденция тези заможни хора и семейства да искат да покажат доверието си в Израел и в бъдещето на Израел."

Проучване, публикувано от офиса на главния икономист на Израел през май, показа, че купувачи от САЩ, Франция и Обединеното кралство са представлявали 87% от всички жилищни имоти, закупени от чуждестранни граждани през първите три месеца на годината. Същият доклад на финансовото министерство отбелязва скок в покупките от французите и британците.

Всичките му имоти имат бомбоубежище, отбелязва Дейвидсън, говорейки от дома на клиент в Лос Анджелис, или дори няколко укрепени стаи. Някои имоти дори се гордеят с атомно бомбоубежище, добавя той.

Въпреки тригодишната война и скорошните търговски забрани, които могат да засегнат израелските банки и пазара на имоти, Дейвидсън не вижда признаци на забавяне. Въпреки това, имотите на Западния бряг, известен като Юдея и Самария в Израел и под нови санкции от Обединеното кралство и други страни, не са в процес на разработка.

Дейвидсън казва, че 95% от клиентите му са международни купувачи и въпреки че има красиви домове на Западния бряг, както еврейски, така и палестински, няма достъп до Средиземно море.

Дворецът "Бат Шеба" изпревари предишната най-скъпа къща в региона на пазара - имение, построено по образец на мечтата на Версай в Дубай за 204 милиона долара

Той разполага със спа комплекс с турски хамам, закрит и открит басейн, японски басейн за съпротивление и стаи за процедури.

Скъпите домове в Израел не са единствените за Дейвидсън, роден в Бостън евреин с персийски произход. Разглеждайки подбраните социални медии на водещи агенти за недвижими имоти в Иран, той казва, че мечтае да продава луксозни и ексклузивни имоти в северната част на Техеран.

"Там имате гледка към планините и там живеят всички известни личности. И всъщност това са много хубави имоти и много талантливи брокери, които ги показват в социалните медии, подобно на това, което правим в Израел. Следваме се един друг", добавя той за иранските си колеги. П

родажбата на Sunset в Иран е "цел, а не мечта, и мисля, че ще бъде осъществена".