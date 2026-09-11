Арестуваха митничари на "Капитан Андреево", докато били на работа

Арестуваха митничари на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", докато са били на работното си място.

Те са задържани, защото са отклонявали от проверка контрабандни стоки, съобщи БНР. Общественото радио цитира запознати, според които до акцията се е стигнало, след като задържаните са били следени и подслушвани със специални разузнавателни срадства.

Операцията е съвместна между ГДБОП и Агенция "Митници".

В 17.00 часа днес главен инспектор Слав Колев от ГДБОП и началникът на митническия пункт Георги Господинов ще дадат информация по случая.