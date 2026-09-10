Туристи откриха отломки от дрон на плаж в Румъния

Туристи откриха отломки от дрон на плаж в Корбу в окръг Констанца, Югоизточна Румъния, съобщи Диджи24.

„Екип за обезвреждане на невзривени боеприпаси от румънските военноморски сили беше изпратен в района на плажа „Капу Мидия“, за да извърши оглед на предполагаеми отломки от въздушен дрон“, съобщават от Министерството на националната отбрана.

След извършен оглед специалистите са установили, че фрагментите не съдържат взривен заряд, и са ги унищожили на място.

Сигналът за отломките от дрона в района на плажа е бил подаден още вчера вечерта, около 20:00 ч., но поради настъпването на тъмната част на денонощието операцията е била отложена за тази сутрин.

(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)