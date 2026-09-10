СОС одобри заем за 367 млн. евро, София ще сменя старите автобуси и трамваи

Столичната община ще инвестира 367 млн. евро в модернизация на градския транспорт и инфраструктурата. Предложението на кмета Васил Терзиев бе одобрено с 46 гласа от Столичния общински съвет.

Финансирането ще бъде осигурено чрез два дългосрочни заема - до 183,5 млн. евро от Европейската инвестиционна банка и до 183,5 млн. евро от една или синдикат от финансови или кредитни институции.

"Новият политически сезон в София започна със съгласие за едно от най-големите инвестиционни решения за града. Не е необходимо да мислим еднакво, за да можем да се съгласим накъде трябва да върви София", заяви Терзиев.

Над 176 млн. евро от заемното финансиране са предвидени за нов подвижен състав, като средствата се комбинират с 265 млн. евро съфинансиране по Програма "Развитие на регионите", става ясно от разпространеното прессъобщение.

Плановете включват до 200 нови автобуса - 130 съчленени и 70 единични, 75 тролейбуса с батерии, до 20 нископодови и климатизирани трамвая и 50 бързозарядни електробуса със зарядни станции.

Новите превозни средства трябва постепенно да заменят най-амортизираните автобуси и високоподови трамваи. Всички ще бъдат нископодови, климатизирани и съобразени с актуалните екологични изисквания.

Около 190 млн. евро са предназначени за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключова пътна инфраструктура. Програмата обхваща 19 обекта.

Над 22 км улици и булеварди ще бъдат изградени или обновени, а новите и реконструирани велоалеи ще са с обща дължина над 11 км. Предвидено е обновяването или изграждането и на около 500 000 кв. м тротоари.

Сред проектите са липсващи връзки от третия градски ринг като бул. "Копенхаген" и бул. "Източна тангента". Вече е обявена процедура и за реконструкцията и разширението на 1,5 км от ул. "Хенрик Ибсен".

Ново трамвайно трасе до "Младост 3"

Над 7 км релсов път ще бъдат изградени или обновени, като за проектите са предвидени 32 млн. евро.

По бул. "Копенхаген" ще бъде изградено ново обособено трамвайно трасе с дължина 1,6 км и обръщателно колело до метростанция "Младост 3".

Планирани са още изместване на трамвайното трасе по бул. "Ген. М. Д. Скобелев" и реконструкции на линиите по бул. "Христо Ботев", бул. "Джеймс Баучер" и ул. "104" в "Обеля".

Заемите ще бъдат без обезпечение, с минимален срок от 15 години и гратисен период от поне три години.

Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски заяви, че дори след поемането на рекордния за Столичната община заем разходите за обслужване на всички задължения ще останат под 10% при допустими по закон до 15%.

"Финансовата и фискалната позиция на София остава устойчива и стабилна", посочи Клисурски.

Максималният плаващ лихвен процент е определен на не повече от шестмесечния Euribor плюс 110 базисни точки. Столичната община ще проведе конкурентна процедура за избор на финансова институция, докато паралелно работи с Европейската инвестиционна банка за половината от финансирането.

София запазва кредитен рейтинг "BBB+" със стабилна перспектива според доклада на Standard & Poor's от 15 май 2026 г.