Венко Сабрутев: Логичното продължение е Гюров да стане президент

Депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) Венко Сабрутев заяви в предаването "Денят ON AIR", че партията ще подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент.

"Трябва да минем през Национален съвет и органите на партията да вземат решение. Гюров има моята подкрепа и на семейството ми, сигурен съм, че решението на Националния съвет ще бъде в негова подкрепа. В нашата партия виждам 100% подкрепа за Гюров", подчерта той пред Bulgaria ON AIR.

Президентските избори на 25 октомври

Сабрутев изтъкна, че "Гюров би бил прекрасен президент" и е убеден, че той ще спечели изборите.

"България има нужда от президент, който не е секретарка на централната власт. Президентът е коректив на централната власт. Г-жа Йотова не може да бъде коректив. Тя отказа да върне бюджета в НС за доразглеждане. Не се съобрази с волята на 35 хил. български граждани. Йотова показа, че работи като секретарка на Румен Радев", коментира депутатът.

Ако Гюров беше обявил своята номинация по-рано, това щеше да бъде използвано в калните социални мрежи, на мнение е Сабрутев.

"Защо се крие вицепрезидентът на Йотова? Ако все още не е избран, значи няколко лобита се борят да разделят пая", отбеляза Сабрутев.

"Благодарение на Гюров имахме първите честни избори от много години насам. Доказа се като биткаджия. Минал е през страхотен западен университет, през Народното събрание, през Министерския съвет, беше министър-председател. Логичното продължение е да стане президент. Той е представителен, говори езици, има всички необходими качества да бъде брилянтен президент", подчерта депутатът.

Изборният кодекс дава възможност за 100% машини, ще се намалят изборните измами, добави той.

Животът в България поскъпва

Инфлацията у нас надхвърли 5%, трети сме по поскъпване в Еврозоната.

"Работещите са в състояние на свободно падане. Чухме от социалния министър, че няма да гласуват минимална работна заплата (МРЗ) по старата формула, тя ще бъде по-ниска. Зададох въпроса: "Ако спрямо 4-те индекса МРЗ се окаже по-ниска от формулата, която вие премахнахте, вие ще предложите ли по-високата стойност?". Отговорът беше "не". Трябваше да стане 690 евро. Чакаме МС да вземе решение колко ще бъде. В същото време имаме увеличена осигурителна тежест", обясни Сабрутев.

"КЕВР вдигна цената на природния газ, това означава по-високи цени на парното. Правителството не е запълнило газохранилището в "Чирен" - на 50% е. В последните 20 години не е имало толкова ниска стойност. Това е тежък пропуск, правителството трябва да даде информация на обществото защо го допусна. Ето такива неща биха изкарали гражданите по улиците", каза още депутатът от ПП.

Според него виждаме "абсолютно неадекватно управление и всички потребители ще платим тази цена".

"По-високи цени в магазините, продължават да растат. Предстои студена и бедна зима. Доходите намаляват, на работещите им взимаш повече осигуровки, отнемаш им половината отпуска. Винетки и тол такси скачат до небесата, нямаш енергийни компенсации за бизнеса...", даде примери Сабрутев.

По думите му няма шанс финансовата прогноза на Гълъб Донев за дефицита на държавата да се случи.

Всяко действие на това правителство е в посока обедняване на българските граждани, заключи Сабрутев.