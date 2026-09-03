Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана заради поръчителство на убийство

Отведената от полицията в Струмяни била задържана преди време по разследване за убийство. Тя била заподозряна за поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела на съпружески начала. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди изслушването му в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. А полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери.

Вътрешният министър определи като изключително грешно решение да се пристъпи към задържането на Петрова. По думите му, обаче, е „имало основания да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там“.

„Впрочем, това не е първият ѝ сблъсък с полицията. През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител в едно жестоко убийство – на човека, с когото е живяла на съпружески начала. Поведението ѝ също е било странно, но то не е налагало задържане, а проверка, административно отношение по отношение на липсващите документи и т.н.“, каза той.

Министърът на вътрешните работи потвърди, че има какво да се доразследва във връзка с неразкритото до момента убийство, случило се преди 13 години, като уточни, че се работи по всяко убийство, което не е разкрито докрай.

„Има какво да се работи и ще се работи по всяко едно престъпление“, допълни Демерджиев„Госпожата имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни“, категоричен беше Демерджиев.

Вътрешният министър бе категоричен, че не слага знак на равенство или връзка между двата случая. „Казвам, че госпожата е имала досег с полицията нееднократно. Това е един от случаите. И когато такъв човек се намира там, в близост до човек, който се охранява от НСО. Нормално е НСО да подадат сигнал“, отбеляза Демерджиев.

Попитан ще има ли още наказани, Демерджиев заяви, че в момента, в който инспекторатът, който прави проверка, излезе със заключение, ще се действа съобразно него.

Намерени са части от две заглушаващи устройства в "Драгалевци"

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че при случая със заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал „Драгалевци“ става дума за две устройства - едното се намирало в сграда, а другото било монтирано в автомобил.

„Снети са части от тези устройства, но това не означава, че не е имало устройства и че не са действали. Напротив“, заяви Демерджиев. Той посочи, че служители на Комисията за регулиране на съобщенията са установили работещо устройство и са регистрирали въздействието му върху сигнала.

По думите му МВР ще продължи да издирва липсващите части от двете устройства. Демерджиев подчерта, че полицията ще действа по същия начин и при други случаи, при които бъде установено използването на подобна техника в нарушение на закона.

Министърът коментира и въпроса дали е имало достатъчно време части от устройствата да бъдат премахнати преди пристигането на полицията. По думите му служителите на КРС били на място около половин час преди полицейските екипи. На въпрос дали този период е достатъчен за отстраняване на техника Демерджиев отговори утвърдително и уточни, че става дума за голям комплекс с множество помещения, част от които били заключени и впоследствие са отваряни едно по едно.

Вътрешният министър заяви, че няма съмнения за изтичане на информация от МВР в този период. Въпреки това на Дирекция „Вътрешна сигурност“ е възложено да извърши проверка на случая.

Според Демерджиев организацията на първоначалните действия можело да бъде различна, но той подчерта, че на този етап те не са били ръководени от полицията. Министърът отправи и критики за начина, по който районът е бил охраняван в миналото. „Ние не дължим обяснение за действията си. Обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение“, заяви той.