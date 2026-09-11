Терзиев също подкрепи дуото Гюров-Кандев за изборите

Кметът на София Васил Терзиев подкрепи кандидатите за “Дондуков” 2 Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент са на 25 октомври. Като основни причини за решението си Терзиев посочи ясния европейски избор за бъдещето на България и опита от работата на общината с Гюров като министър-председател.

“Тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати. Те са избор за модел на управление“, написа столичният кмет в социалната мрежа.

Терзиев изрази надежда, че България вече е направила своя цивилизационен избор с членството си в ЕС, а днешният въпрос е какво място иска да заема в него.

“Аз искам София и България в сърцето на Европа. Работеща демокрация със свободни хора, независими институции, модерна икономика и ясното съзнание къде принадлежи. Искам модерна България - хора, които разчитат на знанията, труда и способностите си, поемат риск и отговорност, създават стойност и сами градят професионалния си път“, посочва кметът.

Нямаме място в периферията

“Не искам България в периферията - обърната назад към политически и геополитически модели от миналото, в които властта се концентрира, институциите се подчиняват, и свободните медии са проблем. Не искам България на вечните мрежи на влияние. Не искам България на старите модели и на хора, зад чиито професионални и политически биографии седи трайно срастване с държавната власт и преразпределението на публичен ресурс от данъкоплатците”, каза още Терзиев.

Според кметът на София Гюров никога не е делил местната власт на “свои и Чужди”.

“Не използваше инструментите на държавата нито за наказание, нито за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени. Това трябва да бъде нормата в политиката, независимо какви са ни политическите предпочитания“, заявява кметът.