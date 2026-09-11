ПП решава на 12 септември дали застава зад Гюров и Кандев

Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ ще заседава на 12 септември, като се очаква да вземе решение дали формацията ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори.

Това съобщи лидерът на ПП Асен Василев, който определи Гюров като човек, който би бил „страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта“.

Решението на Националния съвет ще дойде два дни след официалното представяне на кандидатурата на Гюров и Кандев. Двамата бяха издигнати от граждански Инициативен комитет, който вече заяви подкрепата си за тяхното участие в президентските избори на 25 октомври.

При учредяването на комитета Гюров заяви, че приема номинацията като „кауза и ангажимент към българските граждани“. Като основни акценти в заявката си той посочи върховенството на закона, борбата с корупцията, прозрачността и реформата на съдебната система.

Кандидатът за президент заяви и категорична позиция за европейската ориентация на България.

„Няма да допусна България да бъде откъсната от Европа и свободния свят“, каза Гюров, като подчерта, че като държавен глава би искал президентската институция да бъде гарант за промяна на статуквото.

По думите му страната не трябва да допуска отстъпление от постигнатото по пътя към Европа заради „тесни партийни и олигархични интереси“ или интереси на чужди държави.

В подкрепа на кандидатурата е сформиран Инициативен комитет от над 200 души – представители на културата, науката, академичните среди и различни професионални сфери. Сред членовете му са бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, бившият образователен министър Сергей Игнатов, евродепутатът и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев, зам.-кметът на София Георги Клисурски, актьорът и продуцент Александър Алексиев и фронтменът на „Остава“ Свилен Ноев.

Съпредседатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков.