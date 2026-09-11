“Да, България“ ще подкрепи Гюров и Кандев на изборите

Националният съвет на “Да, България“ все единодушно решение да подкрепи кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Новината обяви съпредседателят на “Да, България“ Ивайло Мирчев.

“Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че той е човекът, който може да води България напред в Европа”, аргументира се Мирчев.

Попитан дали са верни, твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че “Демократична България“ и “Прогресивна България" вече са се договорили за новите членове на ВСС, Мирчев заяви, че "Борисов е известен като един от най-големите политически интриганти в българския политически живот”.

“В момента е в много сложна ситуация и не можа да намери нито един журналист от нито една медия, който да издигне за президент, а трябва разпадащият се ГЕРБ да обясни, че за местните избори той не е останал сам, че ще търси партньорства, но то партньорства няма. Затова г-н Бойко Борисов се занимава с интриги”, каза още депутатът.

По повод думите на Борисов Божидар Божанов добави, че вчера лидерът на ГЕРБ е наговорил много глупости - сделки за президентски избори, някакви абсурдни неща.

“Нищо от това, което каза, не е вярно. Колкото по-малко слушате Борисов, толкова по-добре”, добави Божанов.