Експерти: Гюров залага на граждански образ, Йотова - на широка подкрепа

Инициативният комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев вече е учреден и е ясно кои личности влизат в него. Това, което отличава комитета на Гюров от този на Йотова, според политолога д-р Теодора Йовчева, е, че в него няма политически лица.

“В инициативния комитет на Гюров преобладават повече културни дейци, журналисти, хора, които не са пряко свързани с политиката", каза политологът в предаването “България сутрин".

Според нея това вероятно е търсен ефект, за да може двойката да привлече повече периферен, антипартиен или дори протестен вот.

Кой стои зад кандидатите

Според експерта по политически маркетинг Надежда Ганева, желанието на двойката Гюров-Кандев е инициативният комитет да изглежда като граждански.

"Само че имаше и политически лица вътре, като например Никола Минчев, който е евродепутат, имаме Румяна Бъчварова, има лица от СДС от близкото минало. Не виждам заявка да се търси периферия или да има намигване към избирателите към този балон. Фактът, че за представянето на инициативния комитет беше избрана Топлоцентрала също е затваряне в централните софийски градски среди", смята Ганева.

Тя отбеляза коренната противоположност в инициативния комитет на Йотова. В него виждаме партийни кадри, екс политици, общественици.

"Основни лица и от двата комитета обикалят по медиите, за да защитават кандидатите си. Чувството при Йотова е за продължение на старото, на стария модел", коментира Ганева пред Bulgaria ON AIR.

Според Йовчева инициативните комитети нямат фундаментално значение в електорален план, но създават настроения. Тя все пак подчерта, че инициативният комитет на Йотова е многолик и с това се цели да се покаже огромна всенародна подкрепа.

Ходовете на Борисов

Ганева коментира и липсата на кандидат от страна на една от основните политически сили ГЕРБ. Според нея тонът не се променя.

“Целта на Борисов е едните месеци да се смекчи този тон към тях, за да покаже, че без неговите гласове и единият, и другият ще събират абсолютна подкрепа", изрази мнение Ганева.

Д-р Йовчева определи воденето на Борисов като "ловко". Тя смята, че повечето от избирателите на партията биха се ориентирали към двойката Гюров-Кандев.

"В края на кампанията ще видим повече засегнати вътрешнополитически теми", прогнозира политологът. Според нея трябва да се набляга на дебати по отношение на външна политика.

Експертът добави, че очаква силна кампания и в социалните мрежи.

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