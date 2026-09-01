Евростат: България с 5,1% инфлация, в ТОП 3 сме в еврозоната

По данни на Евростат инфлацията в България отново се е ускорила и през месец август е достигнала 5,1% на годишна база. Това е с 1,8 процентни пункта над средното за еврозоната.

Пред нас в ТОП три са Литва - 5,8%, и Кипър - 5,2%.

Ускорението у нас е осезаемо и на месечна база. През август потребителските цени са се увеличили с 0,8%, след като през юли годишната инфлация беше 4,4%.

Страните с най-висока инфлация

След България по годишна инфлация се нареждат Испания с 4,5%, Белгия с 4,2% и Люксембург с 4,0%. При най-ниска инфлация са Естония с 1,3%, Малта с 1,9%, Финландия с 2,4% и Нидерландия с 2,8%.

Разликата се вижда и при най-големите икономики в еврозоната - така инфлацията в Германия е 2,9%, във Франция - 2,7%, а в Италия - 3,2%. Така българската инфлация е с над два процентни пункта по-висока от тази в Германия и Франция и с 1,9 пункта над италианската.

Средната инфлация в еврозоната също се ускорява - от 2,9% през юли до 3,3% през август.

Цените на услугите

България започна пролетта с по-висока инфлация, като през април тя достигна 6,0%, а през май – 6,3%. След това последва постепенно забавяне: 5,2% през юни и 4,4% през юли.

През август обаче тенденцията се обърна и инфлацията отново премина 5%. При еврозоната основният фактор за август е енергията.

Цените на енергийните продукти са с 14,3% по-високи спрямо година по-рано, при 10,3% ръст през юли. При услугите годишното поскъпване е 3,0%, а при неенергийните промишлени стоки - 1,2%. При храните, алкохола и тютюневите изделия инфлацията също е 1,2%.

Данните на Евростат идват само месеци след присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Страната вече е включена в общия индекс на цените за валутния съюз с 21 държави.

Това прави сравнението с останалите страни от еврозоната е още по-пряко. През август инфлацията в България е с близо два процентни пункта над средната за блока.

Трябва да се има предвид, че данните за август са предварителна флаш оценка на Евростат.

Окончателните хармонизирани индекси на потребителските цени ще бъдат публикувани на 17 септември.