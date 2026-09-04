Пеканов: Не всичко постигнахме, но ще продължим битката с инфлацията

Усилията на правителството за овладяването на инфлацията ще продължат и през есента. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев относно инфлацията.

Процесите на инфлацията в страната, които наблюдаваме от началото на годината, са стряскащи и неслучайно кабинетът още в първите седмици каза, че овладяването ѝ е основен приоритет, заяви Пеканов. Той припомни предприетите административни и регулаторни мерки и каза, че критики са отправяни към различните регулаторни органи и те трябва да бъдат засилени.

Пеканов каза, че някои от мерките са подействали, други – не. Вицепремиерът обаче подчерта, че България е пазарна икономика и натискът върху цените не може да бъде напълно спрян. Става въпрос и за геополитически процеси, за цената на петрола и не всичко е в наши ръце, отбеляза вицепремиерът. Той увери, че там, където може правителството да се намеси, го е направило. Не всичко още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента, каза Атанас Пеканов. Той каза още, че България консултира с ЕК бюджета си всяка една година, без значение дали сме в еврозоната или не.

Вицепремиерът упрекна "Възраждане" в "безмерен популизъм" и заяви, че българските граждани го разпознават и затова са дали на партията съответната оценка на последните избори.