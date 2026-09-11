Проливни дъждове и гръмотевични бури взеха две жертви в Италия

В Италия лошо време, съпроводено от силен вятър, проливни дъждове и гръмотевични бури, взе две жертви. Нанесени са сериозни щети в различни области, предаде кореспондентът на БНР.

Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез, пълен с вода в град Латисана в област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозорец в дома си по време на изключително силните пориви на вятъра, но стъклото се счупило, прерязвайки една вена.

В същата област в главния град Флоренция паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дъвета, свлачища и наводнения.

В Неапол заради дъжд започна със закъснение и бе прекъсван мачът на Италия от европейското първенство по волейбол за мъже срещу Швеция, организиран да се играе на открито на централния площад на града.

Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои жп линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълния се запали бор, дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние, а друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали невредими.

В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия е жълт и оранжев.

(БТА)